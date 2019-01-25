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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.01.2019 - 18:24, Son Güncelleme:

Serdar Aziz resmen açıkladı! Galatasaray...

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Serdar Aziz resmen açıkladı! Galatasaray...

Galatasaray'daki durumu belirsizliğini koruyan Serdar Aziz, transferiyle ilgili açıklamalar yaptı...

Transferin en çok konuşulan ismi Serdar Aziz, durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Değerli spor kamuoyuna;

Daha önce yapmış olduğum açıklamamda sessizliğimi koruduğum gibi korumaya devam edeceğimi de bildirmiştim. Fakat sessiz kaldıkça üretken zihniyetlerin oluşturduğu asılsız gündemler bu gün Beni tekrar bir açıklama yapmak mecburiyetinde bıraktı. Günlerdir , sözleşmeli olduğum Kulübüme alacaklarım için tebligat çekerek hukuksal işlem başlattığım konusunda büyük bir yaygara koparıldı. kulübüme ilk geldiğim günden bugüne kadar, yani (25 OCAK 2019 ) tarihine kadar kulübümden alacaklarım için bırakın tebligat çekmek ve hukuki yollara başvurmak bir kenara, bir gün dahi sözlü olarak alacaklarımı talep etmediğimi ifade etmek isterim, bunun aksi ispat edilirse bırakın alacaklarımı tahsil etmeyi, tüm kazandıklarımı da kulübe iade etmeyi taahhüt ederim.

Bu konu ile ilgili net cevabım budur. Ayrıca bu konularda açıklamaları Kulübümün yapması gerekirken, bu açıklamaları şahsen yapmak zorunda kalmaktan ayrıca üzüntü duymaktayım. Transfer çalışmalarım ile ilgili de gerçekçi bilgileri sizlere aktarmak istiyorum. Almanya, Suudi Arabistan ve İspanya 'dan gelen bir takım tekliflerde ülke ve kulüp yapılarını değerlendirirken ara dönemden dolayı kısıtlı seçenekler olması sebebi ile tercih ettiğimiz koşullar oluşmamıştır. Menajerim yurt içinde transferimle ilgili sözleşmeli olduğum kulübünden müsaade alarak sadece tek bir kulüp ile görüşmüştür, bu görüşme yapılmadan önce ayrıca iki kulüpte bu müsaadeyi karşılıklı olarak teyit etmiştir. Bu görüşmelerle ilgili tüm detaylar ve bilgiler an ve an menajerim tarafından sözleşmeli olduğum kulübüme iletilmiştir. Nihai olarak kadro dışı kaldığım günden 23 Ocak gününe kadar kulübüm dahilinde gerek yönetim, gerekse teknik ekipten hiçbir yetkili tarafından aranmamış olmam sebebi ile akıbetim konusunda bilgi sahibi olmak için, kulüp yönetiminden randevu talep ettim ve şahsen ilk görüşmemizde bu randevu ile gerçekleşti. Bu görüşmeye menajerim ile birlikte katıldık, ve hakkımdaki tasarruf ve düşüncelerinin neler olduğunu sordum.

Başkan yardımcımız, kulüp avukatımız ve muhasip üyemiz ile birlikte ben ve menajerim 1 saat kadar toplantı yaptık, toplantı sonu birikmiş alacaklarım üstüne bir bedel alacakların da ilave edilmesi halinde sözleşmemin karşılıklı sona erdirilmesi yönünde mutabık kaldık ve 24 Ocak günü sabah 11'de sözleşmemin fesih edilmesi konusunda randevulaştik, 25 Ocak günü sözleşmemin feshi ile ilgili noter işlemleri için hüviyetimin yanıma alınması yönünde kulüp idari personeli tarafından arandım ve kulübe gittim. 1 saat kadar kulüpte işlemler için bekledikten sonra, kulüp avukatı bana Yönetim Kurulu toplantısı başlayacağı için imza ve noter işlemlerinin yetişemeyeceğini söyleyerek üzgün olduğunu ve işlemlerin cuma sabahına sarktığını iletti ve kulüpten ayrıldık. Daha sonra anlaştığımız hususların aksine bir karar alındığını kulübümün internet sitesinden yayınlaması ile öğrenmiş oldum. Nihai olarak özetlersek, kulübüm tarafından kulüp bulmam ve kadro dışı kalmam yönünde alınan karara ve isteğe saygı duydum. Kulübüm tarafından fesih konuları ile ilgili isteklere de saygı duydum ve gerekli fedakarlığı yaptım, daha sonra kulübüm tarafından ayrılmamam yönünde alınan karara da saygı duyuyorum. Galatasaray Kulübü'nün sözleşmesi devam eden bir oyuncusu olarak bugün itibarı ile daha fazla bir kaos ortamına sürüklenerek yıpranmamak adına tüm transfer görüşmelerine son verdiğimi kulübümde çalışmalarıma devam ederek ilerleyen süreçlerde kulübüm tarafından alınacak olası kararlara sorumluluk bilinci ile saygı duyacağımı ifade etmek isterim."

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