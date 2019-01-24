Serdar Aziz için kritik zirve! Fenerbahçe...
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Serdar Aziz'in geleceği netleşiyor...
Sarı kırmızılılarda kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ile alakalı sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı. Milli oyuncunun menajeri Haluk Canatar, bugün Florya'da, Galatasaray kulübü yetkilileri ile bir araya gelecek.
Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe ile anlaşan Serdar'la ayrılık adına önemli bir görüşme gerçekleştirecek. Alacakları için Galatasaray kulübüne ihtar çeken Serdar'a herhangi bir ödeme yapılmazken bugünkü zirvede sözleşmenin feshedilip milli stoperin de Fenerbahçe'ye resmen imza atması bekleniyor.
Fenerbahçe, kadrosuna katmak istediği Serdar'a Galatasaray'dan Ocak ayı ile birlikte toplam 2.4 milyon euro alacağını karşılayacak. Öte yandan milli futbolcu da, Galatasaray'a fesih tazminatı ödeyecek. Bu miktar ise Florya'daki zirvenin sona ermesiyle netleşecek.
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