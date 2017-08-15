Serdar Aziz: "Her şeyin üstesinden geleceğiz"

Karşılaşma sonrası Galatasaray Televizyonu'na konuşan Serdar Aziz, takımı değerlendirdi ve sakatlık süreci hakkında konuştu.

Sakatlık sürecini ve maçı değerlendiren Serdar'ı, şunları kaydetti:

"İyi başlamak istemiştik. UEFA Avrupa Ligi'ne erken veda etmiştik. Taraftarımızla bütünleşmek için bu maç önemliydi. İyi de oynadık, iyi de mücadele ettik. Sahada üstünlük kurduk ve sonunda güzel bir galibiyet aldık. İnşallah bundan sonra devamı gelir.

Geçen sezon ciddi bir sakatlık yaşamıştım. Oynadığım sürece elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Kolay değil. Aşağı yukarı 8-9 ay oldu resmi maça çıkmayalı. Arkadaşlarım bugün sahada bana yardımcı oldu. Taraftarımızla bütünleştik. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Her şey çok güzel gidiyor. Galatasaray olarak her şeyin üstesinden geleceğiz.

Güzel bir futbol oynadık ve güzel bir maç izlettik. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Osmanlı maçına da aynı şekilde hazırlanıp seri galibiyetler almak istiyoruz. Bunu da başaracak güçteyiz."



