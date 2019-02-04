Serdar Aziz, Fenerbahçe armasını neden öptüğünü açıkladı!
Göztepe maçı öncesi tezahürat eşliğinde Fenerbahçe armasını öpen Serdar Aziz bu davranışının hikayesini anlattı.
Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın öncesinde armayı öpen yeni transferlerden Serdar Aziz açıklamalarda bulundu.
Bir TV kanalına açıklamalarda bulunan Serdar Aziz, Fenerbahçe armasını taraftarın isteğiyle öptüğünü ve bundan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.
Serdar Aziz, "Mutluyum tabi ki taraftarımızla buluştuk. Evet taraftarın bir isteği vardı. Ben de içimden gelerek Fenerbahçe armasını öptüm" dedi.
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Tolgay Arslan da maç öncesi armayı öpmüş ve maçın ardından bu açıklamayı yapmıştı...
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