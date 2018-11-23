Serdar Aziz Beşiktaş derbisinde yok!
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atiker Konyaspor'la kendi sahasında oynadığı maçın 87. dakikasında kırmızı kart gören Serdar Aziz, önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atiker Konyaspor'la kendi sahasında oynadığı maçın 87. dakikasında Nejc Skubic'in yerde kaldığı pozisyon sonrası hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.
Skubic'i düşüren ve karara sinirlenip topu hakeme fırlatan Serdar Aziz, hakem tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı. 28 yaşındaki stoper, böylece önümüzdeki hafta Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.
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