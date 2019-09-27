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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.09.2019 - 11:02, Son Güncelleme:

Serdar Ali Çelikler: "Yenilmemek son maçlarda daha çok ön plana çıkıyor..."

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Serdar Ali Çelikler: "Yenilmemek son maçlarda daha çok ön plana çıkıyor..."

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan dev derbi öncesi Serdar Ali Çelikler, Misli TV'ye değerlendirmelerde bulundu.

110 senedir devam eden "Galatasaray - Fenerbahçe" rekabetini Misli TV'ye değerlendiren Serdar Ali Çelikler, yarın oynanacak maçta Galatasaray'ı bir adım önde görse de beraberliği ön planda tuttuğunu söyledi.

İşte derbi yorumundan öne çıkanlar...

"Bazı derbiler müthiş hikayeler barındırıyor. İki takım arasındaki 389 maç çok güzel anılar yaşatmış, bir taraf için sevinç, diğer taraf için üzüntüye sebep olmuş... Sneijder'in 2 golü, Josef De Souza'nın son dakika golü gibi..."

"Genelde, bu takımlar son yıllarda birbirlerine bariz üstünlük kurmuş denemez... Bir ara Kadıköy'de Fenerbahçe'nin ciddi bir üstünlüğü vardı ama Aykut Kocaman ile başlayan beraberlikler serisi sonrası son 10 maçta bir beraberlik havası sezdiriyor... Yenilmemek son maçlarda daha çok ön plana çıkıyor."

"Ben bu tip derbilerde ev sahiplerini her zaman bir adım daha yakın görüyorum. İki takım arasında çok balans farkı olduğunu da düşünmüyorum. Küçük detayların galibi belirleyeceğini ön görüyorum. Ben önce beraberlik diyorum, sonra yine beraberlik diyorum. İki takım arasında ciddi bir fark yok. İnşallah futbol dışı şeyler konuşmayız. Sokağa sorduk, Gayrettepe-Mecidiyeköy çevresinde Fenerbahçe'nin daha ön planda olması ilginç. Futbol bayramı, keyif alalım..."


Derbinin iddaa'da favorisi Galatasaray!

Misli.com üzerinden derbiye bahis yapanlar, 1,95'lik iddaa oranıyla Galatasaray'ın favori olduğunu göreceklerdir. Fenerbahçe'nin TT Stadı'ndan galibiyetle dönmesine ise 2,85 oran belirlenmiş durumda...

Derbiye özel "Hakem kaç kere VAR'a gider?" ve "Maçta kaç ofsayt çıkar?" gibi alternatif bahisler de mevcut. 

Sarı kırmızılıları destekleyenler için "Falcao Gol Atar ve Galatasaray kazanır - 2,50", sarı lacivertlileri destekleyenler için ise "Muriqi Gol Atar ve Fenerbahçe kazanır - 4,25" tercihleri de yer alıyor.

Derbinin heyecanını Misli.com'da yaşayın!

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

Galatasaray'da orta sahanın önemli isimlerinden Nzonzi'nin Stoke City günlerinden nefis bir gol! İzleyelim...

 

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