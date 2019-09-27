Serdar Ali Çelikler: "Yenilmemek son maçlarda daha çok ön plana çıkıyor..."
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan dev derbi öncesi Serdar Ali Çelikler, Misli TV'ye değerlendirmelerde bulundu.
110 senedir devam eden "Galatasaray - Fenerbahçe" rekabetini Misli TV'ye değerlendiren Serdar Ali Çelikler, yarın oynanacak maçta Galatasaray'ı bir adım önde görse de beraberliği ön planda tuttuğunu söyledi.
İşte derbi yorumundan öne çıkanlar...
"Bazı derbiler müthiş hikayeler barındırıyor. İki takım arasındaki 389 maç çok güzel anılar yaşatmış, bir taraf için sevinç, diğer taraf için üzüntüye sebep olmuş... Sneijder'in 2 golü, Josef De Souza'nın son dakika golü gibi..."
"Genelde, bu takımlar son yıllarda birbirlerine bariz üstünlük kurmuş denemez... Bir ara Kadıköy'de Fenerbahçe'nin ciddi bir üstünlüğü vardı ama Aykut Kocaman ile başlayan beraberlikler serisi sonrası son 10 maçta bir beraberlik havası sezdiriyor... Yenilmemek son maçlarda daha çok ön plana çıkıyor."
"Ben bu tip derbilerde ev sahiplerini her zaman bir adım daha yakın görüyorum. İki takım arasında çok balans farkı olduğunu da düşünmüyorum. Küçük detayların galibi belirleyeceğini ön görüyorum. Ben önce beraberlik diyorum, sonra yine beraberlik diyorum. İki takım arasında ciddi bir fark yok. İnşallah futbol dışı şeyler konuşmayız. Sokağa sorduk, Gayrettepe-Mecidiyeköy çevresinde Fenerbahçe'nin daha ön planda olması ilginç. Futbol bayramı, keyif alalım..."
Derbinin iddaa'da favorisi Galatasaray!
Misli.com üzerinden derbiye bahis yapanlar, 1,95'lik iddaa oranıyla Galatasaray'ın favori olduğunu göreceklerdir. Fenerbahçe'nin TT Stadı'ndan galibiyetle dönmesine ise 2,85 oran belirlenmiş durumda...
Derbiye özel "Hakem kaç kere VAR'a gider?" ve "Maçta kaç ofsayt çıkar?" gibi alternatif bahisler de mevcut.
Sarı kırmızılıları destekleyenler için "Falcao Gol Atar ve Galatasaray kazanır - 2,50", sarı lacivertlileri destekleyenler için ise "Muriqi Gol Atar ve Fenerbahçe kazanır - 4,25" tercihleri de yer alıyor.
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