Serdar Ali Çelikler: "Muslera ve Gomis Fenerbahçe'de..."
Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Pazar Akşamı Futbol programında, Ankaragücü-Fenerbahçe maçını değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin hücum performansını eleştiren Çelikler, "Bu takımda Muslera ve Gomis olsaydı, 7. sıradaydı. Gene başarısız bir sezon geçiriyor olurdu; ama 7. sıradaydı. Buna herkesle iddiaya girerim. Bugün aldığı puanın 1,5 mislini alırdı. Atanı yok, her geleni yiyeni var. Gene şampiyon olamazdı. Zlatan Ibrahimovic ile Oblak'ı da olsa diğer oyuncular yeterli değil diye şampiyon olamazdı" diye konuştu.
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