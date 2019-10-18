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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
18.10.2019 - 12:15, Son Güncelleme:

Fatih Terim ile yönetim arasında sorun var mı? Serdar Ali Çelikler açıkladı...

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Fatih Terim ile yönetim arasında sorun var mı? Serdar Ali Çelikler açıkladı...

Misli.com yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Misli TV'de yayınlanan "10 Dakika" programının yeni bölümünde gündemi sarsacak açıklamalar yaptı. Çelikler, Galatasaray'ın mart ayında seçime gidebileceğini iddia etti...

Galatasaray'da, Mustafa Cengiz Yönetimi ile Fatih Terim arasındaki sert sürtüşmeler devam ediyor.

Misli.com yorumcusu Serdar Ali Çelikler ise taraflar arasındaki büyük ayrılıklar nedeniyle Galatasaray camiasının mart ayında seçime gidebileceğini açıkladı.

İşte Çelikler'in Misli TV'deki "10 Dakika" programının yeni bölümünde yaptığı o açıklamalar;

'Cengiz sezon sonunu göremez'

Milli maç arasına girmeden evvel Gençlerbirliği maçından sonra Fatih Terim'in 'Biraz da ceza almayanlar konuşsun' diyerek Galatasaray Yönetimi'ne göndermesi oldu. Daha sonra Mustafa Cengiz sadece TRT Spor ve GS TV'nin mikrofonlarının olduğu bir ortamda Terim'e cevap verdi ve dedi ki 'Herkes işini yapacak.' Bu açıklamadan bir gün sonra buluştular. Bu ikili birlikte sezonu tamamlayamaz diye bir iddia da bulundum. Bence Fatih hoca kalacak. Seçim iddiaları konuşulan Mustafa Cengiz sezon sonunu göremez. 

'En büyük ayrım noktası: Ali Koç'

'Bu iddiamı dayandırdığım nokta ise şu; Terim uzun süredir yönetiminden rahatsız. Hoca birçok konuda yalnız bırakıldığını düşünüyor. Bu konuda hocayı gazlayanlar da var. Terim'le yönetim arasındaki en büyük ayrım noktası şu 'Bunlar Ali Koç'tan çekiniyorlar, Ali Koç'tan korkuyorlar. Ben teknik direktör olarak sürekli cevap vermek zorunda kalıyorum. Ali Koç da sürekli beni hedef alıyor. Her şeyi ben mi savunacağım, ceza alıyorum. Federasyonla ilgili bir şey oluyor ben konuşuyorum, siz neredesiniz' diyor. Yönetim de birçok problemi çözüyoruz, biz ne yapalım diyor.' 

Fatih Terim ile yönetim arasında sorun var mı Serdar Ali Çelikler açıkladı...

'Fatih Terim ile yönetim arasında...'

Ben aralık ayında bir seçim çağrısının yapılacağını ve Galatasaray Yönetimi'nin bir seçim kararı alacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın içini bilenler, benim de dahil olduğum gruplardaki değerli, etkili kongre üyeleri diyor ki 'Mart'taki Divan Kurulu'nda seçim kararı almaya mecbur bırakılır' diyor. Ben Fatih Terim'in de desteğini çekmesiyle beraber, Cengiz yönetiminin sonunun geldiğini düşünüyorum. Galatasaray için en hayırlısı olacaktır. Terim kaldığı sürece takımı da çok etkilemez bu. 

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