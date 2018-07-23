Serdar Ali Çelikler: Euro 2024 tanıtım yüzümüz Mesut Özil olsun

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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GeriFutbol Serdar Ali Çelikler: Euro 2024 tanıtım yüzümüz Mesut Özil olsun
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23.07.2018 - 19:27, Son Güncelleme:

Serdar Ali Çelikler: Euro 2024 tanıtım yüzümüz Mesut Özil olsun

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Serdar Ali Çelikler: Euro 2024 tanıtım yüzümüz Mesut Özil olsun

Haber Türk yazarı ve futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Mesut Özil'in milli takımdan ayrılışı ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle gördüğü baskı sonrasında, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurmuştu. Bu gelişmeyle ilgili tepkiler sürerken, Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, TFF'ye çağrıda bulundu: "EURO 2024 tanıtım yüzümüz Mesut Özil olsun!" Öte yandan Çelikler, "UEFA, EURO 2024'ü kendi oyuncusuna ırkçılık yapan ülkeye mi verecek?" ve "Ceferin 'Say not to racism' diyebilecek mi?" sorularını yöneltti. İşte Serdar Ali Çelikler'in yazısı:

Almanya, Euro 2024 Avrupa Şampiyonası evsahipliği için rakibimiz. 4 Dünya Şampiyonu ve uluslararası organizasyonların en başarılı uygulayıcılarından biri, belki de birincisi. Ama UEFA'nın bir sloganı var "Say No To Racism" (Irkçılığa 'hayır' de) diye...

Irkçılık karşıtlığı pek çok şeyden önemli. Mesut Özil, 2014 Dünya Kupası Şampiyonu takımın 10 numarası. Zaman zaman Spielführer'i yani takım kaptanı. Şimdi o Özil, başarısız geçen bir turnuvanın ardından ırkçı saldırılara uğrayıp milli takımı bıraktı. Adalet Bakanı Katarina Barley'in "Alarm sinyalidir" cümlesi de yerli yerinde duruyor. Adam ırkçılık yüzünden milli takımı bıraktığını açıklıyor; vergi kaçırmaktan hapis yatmış Hoeness performans vurgusu yaparak "İyi oldu" diyebiliyor. Ben de UEFA'ya soruyorum.. Sayın Ceferin, "Say No To Racism" diyebilecek misiniz?

TFF'ye de önerim 2024 tanıtım yüzlerimizden biri de kabul ederse Mesut Özil olsun...

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