Serdar Ali Çelikler: "Böyle takım olmaz"
CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Pazar Akşamı Futbol programının yorumcularından Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçeli futbolculara uyarıda bulundu. Çelikler, "Böyle takım olmaz" dedi.
Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, CNN TÜRK'te yayınlanan Pazar Akşamı Futbol programında Fenerbahçeli futbolculara ve Ersun Yanal'a seslendi.
Çelikler konuşmasında, "Serdar Aziz bir daha bu takımda bu kuvvetiyle oynamaz. Ya kuvvetlenecek ya oynamayacak. Sadık olsa bu gollerin ikisi de olmazdı. Ersun Yanal bir daha Frey falan değiştirme. O Frey'den bir ümit bekleme. Elmas'da yanlış değişiklik oldu. Takımda şuana kadar Ersun Yanal damgasını göremedik. Son cümlem böyle takım olmaz. Sizin arkadaşınızı dövüyorlar, 6 aydır kadroda olmayan Dirar'dan başka itiraz eden yok. Ayıp ya." ifadelerini kullandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle