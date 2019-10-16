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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
Haber Giriş: 16.10.2019 - 07:59, Son Güncelleme:

Serdal Adalı'dan büyük proje!

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Serdal Adalı'dan büyük proje!

Beşiktaş’ta pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü kongre öncesinde başkan adayları arasında yer alan Serdal Adalı, önceki gün Antalya’da temaslarda bulundu.

Taraftar dernekleriyle bir araya gelen Adalı, projelerini anlatıp 4 adayın yarışacağı seçim öncesinde üyelerden oy talebinde bulundu.

‘Güzel günlere yürüyeceğiz’

Antalya ziyaretiyle ilgili olarak Twitter adresinden açıklamada bulunan Adalı, “Antalya’da bizleri karşılayıp, gönülden destekleyen, Antalya Beşiktaşlılar Derneği’nin kıymetli üyeleri ve gönüldaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Sizlerin coşkusu ve desteğiyle, hep birlikte güzel günlere yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘Kulübe verdiğim maddi destek...’

Serdal Adalı, Antalya turunun ardından dün de Ankara’ya geçti. Adalı ve ekibi, Başkent’teki derneklerle temaslarda bulundu. Tecrübeli yönetici, seçim vaatleriyle ilgili olarak Twitter hesabından da bir paylaşım yaptı.

55 yaşındaki iş insanı, “Özkaynak düzenine dönüş en büyük projemiz. Doğru bir özkaynak modeli ile futbol şubemizi üreten, kazanan ve kazandıran bir yapıya oturtmayı planlıyoruz. Beşiktaş Akademi’yi bu sene içinde bitireceğiz. Kulübe bugüne kadar verdiğim maddi destek Beşiktaş Akademi için kullanılacak” ifadelerini kullandı.

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