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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
19.10.2019 - 20:34, Son Güncelleme:

Serdal Adalı yönetimini tanıttı

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Serdal Adalı yönetimini tanıttı

Beşiktaş Kulübü Başkan adaylarından Serdal Adalı, kongreye saatler kala yönetim kurulu listesini tanıttı. Adalı, "Beşiktaş; camiasıyla, genel kuruluyla, büyük taraftarıyla, umutsuzluğa, acı reçetelere değil; kupalara, şampiyonluklara layıktır. Beşiktaş için başarılı işlere imza atacağız" dedi.

Siyah-beyazlı kulüpte yarın gerçekleştirilecek olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarından Serdal Adalı, yönetim kurulunu İstanbul'da bir otelde düzenlenen lansmanda tanıttı. Siya-beyazlı kongre üyelerinin lansman öncesinde büyük sevgi gösterilerinde bulunduğu Adalı, yaptığı konuşmasında camiayı birleştirmeye geldiğine dikkat çekerek, "Biz Beşiktaş'ımızda yeni bir yükseliş dönemini başlatmaya hazırlanan; Beşiktaş ile yatıp Beşiktaş ile kalkan, inançlı, azimli, iyi hazırlanmış, ekip ruhu taşıyan, vizyonu olan bir yönetim kuruluyuz. Beşiktaş ne kadar büyük zorluklar içinde olursa olsun, hepsini aşacak büyüklüğe ve kitleye sahiptir. Çizilen karamsar tablolar, yapacağımız yeni başlangıçla birlikte oluşacak birlik beraberlik ruhuyla aşılacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bugün burada Beşiktaş’a mevcut sorunları mazeret göstererek zaman kazanmak için gelmiyoruz. Beşiktaş camiasını birleştirmek ve yarıştığımız her kulvarda zirveyi elde etmek için geliyoruz. Beşiktaş; camiasıyla, genel kuruluyla, büyük taraftarıyla, umutsuzluğa, acı reçetelere değil; kupalara, şampiyonluklara layıktır. Yönetim kurulu listemizde bulunan yol arkadaşlarımın her biri Beşiktaş için bir değerdir. Her birinin Beşiktaş'ımız için çok önemli işler yapacaklarına inanıyorum. Beşiktaş için çok başarılı işlere imza atacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte Adalı'nın Yönetim Kurulu Listesi:Emin Önal, Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre, Ahmet Selçuk Sert, Ahmet Akçelik, Hicabi Gökdereli, Yücel Biçer, Melih Aydoğdu, Süha Taşpolatoğlu, Kemal Çiloğlu, Erdal Karacan, Ahmet Oğuz Uçanlar, Uğur Fora.


Üyelerle maç izledi

Adalı, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 8.haftasında konuk olduğu Ankaragücü maçını da lansman sonrası üyelerle birlikte izledi.

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