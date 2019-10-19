Serdal Adalı: Talisca da gelir daha iyisi de

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSerdal Adalı: Talisca da gelir daha iyisi de
GeriFutbol Serdal Adalı: Talisca da gelir daha iyisi de
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
19.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Serdal Adalı: Talisca da gelir daha iyisi de

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Serdal Adalı: Talisca da gelir daha iyisi de

Serdal Adalı, ekonomik sorunları çözdükten sonra Talisca’nın da daha iyisinin de Beşiktaş’a geleceğini söyledi. Adalı, “Biz istedikten sonra alır, geliriz” dedi. Adalı, seçilmesi halinde devre arasında transfer yapacaklarını ama mali disiplinden de taviz vermeyeceklerini kaydetti.

Beşiktaş başkan adaylarından Serdal Adalı, “Ekonomik sıkıntılarımızı çözersek Talisca da gelir, daha iyisi de gelir. Biz almak istedikten sonra alır, geliriz” dedi.

Önceki akşam TRTSPOR’a konuk olan Adalı, seçilmesi halinde devre arasında forvet bölgesine transfer yapacaklarını belirterek, “Burak’ın bazı talihsiz sakatlıkları oldu. Transferin son gününe kadar uğraştık. Konuşulan isimler vardı. Aboubakar, diğer iki santrfor. Ama yüzde yüz fayda getirmeyecek bir transferi yapmadık. Yoksa taraftarımızı mutlu etmek istemez miyiz? Daha önce yaptık bunları. 3-5 bin kişinin karşıladığı transferlerle taraftarımızı elbette mutlu etmek isterdik ama ekonomik şartlar izin vermiyor. Ciddi bir scout ekibimiz var. Devre arasında mutlaka forvet transferi yapacağız” dedi.

BEŞİKTAŞ ASLA BATMAZ

Adalı, Beşiktaş’ın şu anda tek ihtiyacının birlik ve beraberlik olduğunu belirterek, “Sorunları iyi bir ekiple çözebileceğimize inandım ve aday oldum. Hiçbir zihniyetin devamı değilim, benim kendi başkanlık anlayışım var. Kısa sürede de olsa çok iyi bir liste oluşturduğumuzu düşünüyorum. Kısa zamanda 100 bin üyeye ulaşmak çok gerçekçi bir hedef olmaz. Beşiktaş büyük bir kulüp, büyük bir camia; bu borçlarla batmaz. Bunların altından kalkacak bir camiayız. Bu bütçe disiplinini bozmadan devam edersek mali açıdan başarılı olacağımızı düşünüyorum” dedi.

ABDULLAH AVCI'NIN O GÜCÜ VAR

Teknik direktör Abdullah Avcı’ya destek veren Adalı, “İnşallah bu hafta (bugün) galip gelir, ardından da Galatasaray’ı yener. Ondan sonra da çok konuşulacak bir şey kalmaz. Beşiktaş, Abdullah Avcı için yeni bir dünya. Bu sıkıntıların altından kalkacak gücü var. İyi olacağına inanıyorum. Sezon sonunda da ilk şampiyonluğunu Beşiktaş’ta yaşar, Şenol Hoca (Güneş) gibi” diye konuştu. Adalı, takımdan ayrılan Quaresma’nın Beşiktaş’ta jübile yapmasını istediğini de kaydetti. Adalı, Beşiktaş Başkanı seçilmesi halinde de Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanlığı’na devam edeceğini, tüzükte buna bir engel olmadığını vurguladı.

HEDEF ÜMRANİYE'NİN TAPUSUNU ALMAK

Adalı, birinci önceliklerinin faiz yükünden kurtulmak olduğunu belirtip, “Çarkı döndürebilecek bir yapı üzerinde çalışıyoruz. Süleyman Seba’dan sonra bir metre kare gayrimenkul ekleyememişiz. Ümraniye’nin tapusunu almak istiyoruz. Kartal Yuvaları’nı da borsaya açmak için planlar yapıyoruz. Bütçeye uygun gittiğimiz müddetle ancak faizi ödeyebiliyorsunuz” dedi.

BEŞİKTAŞ PARAYI HER ZAMAN BULUR

Adalı, bankalarla yapılan yapılandırmanın nereye gidebileceğini bilmediğin ama kısa vadeli ödemelerin çözümünü bulduklarını söyledi. Adalı, “Beşiktaş parayı her zaman bulur. Pazartesi kulübüm ihtiyacı olan parayı karşılayacağız ancak bizim önceliğimiz camiamızın tek yumruk olması, büyükten küçüğe, eskiden yeniye el birliği ile bize destek olmasıdır” dedi.

Serdal Adalı: Talisca da gelir daha iyisi de

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Emre Mor, Sivasspor maçında rekor kırdı!
Çağlar Söyüncü fırtınası! Van Dijk'ın yanına...
Fenerbahçe'de Hasan Ali ve Rodrigues sevinci
Serdal Adalı: Talisca da gelir daha iyisi de