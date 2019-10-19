Serdal Adalı: Talisca da gelir daha iyisi de

Beşiktaş başkan adaylarından Serdal Adalı, “Ekonomik sıkıntılarımızı çözersek Talisca da gelir, daha iyisi de gelir. Biz almak istedikten sonra alır, geliriz” dedi.

Önceki akşam TRTSPOR’a konuk olan Adalı, seçilmesi halinde devre arasında forvet bölgesine transfer yapacaklarını belirterek, “Burak’ın bazı talihsiz sakatlıkları oldu. Transferin son gününe kadar uğraştık. Konuşulan isimler vardı. Aboubakar, diğer iki santrfor. Ama yüzde yüz fayda getirmeyecek bir transferi yapmadık. Yoksa taraftarımızı mutlu etmek istemez miyiz? Daha önce yaptık bunları. 3-5 bin kişinin karşıladığı transferlerle taraftarımızı elbette mutlu etmek isterdik ama ekonomik şartlar izin vermiyor. Ciddi bir scout ekibimiz var. Devre arasında mutlaka forvet transferi yapacağız” dedi.

BEŞİKTAŞ ASLA BATMAZ

Adalı, Beşiktaş’ın şu anda tek ihtiyacının birlik ve beraberlik olduğunu belirterek, “Sorunları iyi bir ekiple çözebileceğimize inandım ve aday oldum. Hiçbir zihniyetin devamı değilim, benim kendi başkanlık anlayışım var. Kısa sürede de olsa çok iyi bir liste oluşturduğumuzu düşünüyorum. Kısa zamanda 100 bin üyeye ulaşmak çok gerçekçi bir hedef olmaz. Beşiktaş büyük bir kulüp, büyük bir camia; bu borçlarla batmaz. Bunların altından kalkacak bir camiayız. Bu bütçe disiplinini bozmadan devam edersek mali açıdan başarılı olacağımızı düşünüyorum” dedi.

ABDULLAH AVCI'NIN O GÜCÜ VAR

Teknik direktör Abdullah Avcı’ya destek veren Adalı, “İnşallah bu hafta (bugün) galip gelir, ardından da Galatasaray’ı yener. Ondan sonra da çok konuşulacak bir şey kalmaz. Beşiktaş, Abdullah Avcı için yeni bir dünya. Bu sıkıntıların altından kalkacak gücü var. İyi olacağına inanıyorum. Sezon sonunda da ilk şampiyonluğunu Beşiktaş’ta yaşar, Şenol Hoca (Güneş) gibi” diye konuştu. Adalı, takımdan ayrılan Quaresma’nın Beşiktaş’ta jübile yapmasını istediğini de kaydetti. Adalı, Beşiktaş Başkanı seçilmesi halinde de Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanlığı’na devam edeceğini, tüzükte buna bir engel olmadığını vurguladı.

HEDEF ÜMRANİYE'NİN TAPUSUNU ALMAK

Adalı, birinci önceliklerinin faiz yükünden kurtulmak olduğunu belirtip, “Çarkı döndürebilecek bir yapı üzerinde çalışıyoruz. Süleyman Seba’dan sonra bir metre kare gayrimenkul ekleyememişiz. Ümraniye’nin tapusunu almak istiyoruz. Kartal Yuvaları’nı da borsaya açmak için planlar yapıyoruz. Bütçeye uygun gittiğimiz müddetle ancak faizi ödeyebiliyorsunuz” dedi.

BEŞİKTAŞ PARAYI HER ZAMAN BULUR

Adalı, bankalarla yapılan yapılandırmanın nereye gidebileceğini bilmediğin ama kısa vadeli ödemelerin çözümünü bulduklarını söyledi. Adalı, “Beşiktaş parayı her zaman bulur. Pazartesi kulübüm ihtiyacı olan parayı karşılayacağız ancak bizim önceliğimiz camiamızın tek yumruk olması, büyükten küçüğe, eskiden yeniye el birliği ile bize destek olmasıdır” dedi.

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