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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
Haber Giriş: 12.10.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Serdal Adalı: "Hayırdır, ben Fikret Orman ile mi Beşiktaş'a girdim?"

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Serdal Adalı: "Hayırdır, ben Fikret Orman ile mi Beşiktaş'a girdim?"

Beşiktaş Kulübü’nde 20 Ekim’de yapılacak olan olağanüstü kongrede adaylığını açıklayan Serdal Adalı projelerini anlattı

Adalı toplantıda şunları söyledi:

KİMSENİN DEVAMI DEĞİLİM

"Fikret Orman, gel beraber mücadele edelim dedi. Ben de pusuda beklemek istemedim. Mali yapıdan buraya geleceğini biliyordum. Dışarda kalsam belki daha avantajlı olurdum. Fikret Orman’ın devamı gibi görüyorlar. 6 ay yönetimde olan mu devamı olur, yoksa 6.5 sene yönetimde olan mı?

7 SENEYİ İNCELETECEĞİM

Hesap sorma laflarını uzun zamandır duyuyoruz. Geçtiğimiz 7 seneyi, içinde olduğum 6 ayı da inceleteceğim. Bunu Başkan Fikret orman da yaptı. Eğer bir hata varsa gereğini yaparım.

SİMİT AYRAN YİYEN TARAFTAR

Bir hafta simit ayran yiyerek maç bileti parası biriktirecek taraftar, diğer tarafta yanlış işler dönmesine izin vermeyeceğim.

SPONSORLARA GÜNCELLEME

Mevcut sponsorlarla bir toplantı yapacağız. Takımın iyi gitmesi onların markalarına bir şeyler katıyor. Mevcut rakamları bir şekilde güncellemelerini isteyeceğiz.

ÜMRANİYE'NİN TAPUSU

Beşiktaş’a yeni gelirler getirecek şeyler yapmamız lazım. Öyle bir proje var. Beşiktaş’a gelir getirecek bir yerler düşünüyoruz. Nasıl ki zamanında Süleyman Seba, Fulya’yı Beşiktaş’a kazandırmış, onun gibi. Ümraniye’nin tapusunu alacağız.

EN BÜYÜK PROJE

Özkaynak düzenine dönmezsek futbol giderleri düşmeyecek. Özkaynak düzenine dönüş en büyük projemiz. Beşiktaş Akademi’yi bu sene içinde bitireceğiz.

10 sene önce verdiğim 6 milyon dolar vardı. O TL’ye çevrildi, 6 milyon 700 bin TL kaldı. O parayla Beşiktaş akademiyi yapayım dedim. Kazanamazsam da orayı bitireceğim.

PROFESYONEL YAPIYI HİÇBİR ŞEKİLDE BOZMAYACAĞIZ

Profesyonel yapıyı hiçbir şekilde bozmayacağız, daha da güçlendireceğiz. Bunun başında furbol var.

BEŞİKTAŞ'TA FUTBOL OYNAMIŞ BİRİNİ YÖNETİME ALACAĞIZ

Eski futbolcularla da çalışmayı düşünüyoruz. Kimimiz inşaattan anlıyoruz, kimimiz eğitimciyiz. Futboldan anlayan isimlerle de daha çok çalışmak istiyoruz. 

Yönetimin içine Beşiktaş’ta futbol oynamış birini alacağız.

"HAYIRDIR, BEN FİKRET ORMAN'LA MI BEŞİKTAŞ'A GİRDİM?"

Hayırdır, ben Beşiktaş'a Fikret Orman ile mi girdim? Ben kimsenin devamı değilim. Eğer birileri aranıyorsa siz iyi bulursunuz. Camiadaki bölünmüşlüğü parçalanmışlığını bir an evvel gidermemiz lazım. Taraftar kulüpten, kulüp taraftardan kopuk. Kimseyi dışlamadan herkesi dinleyerek camiayı toplayacağımıza inanıyorum. Birbirimizle uğraşmaktan dışarı ile uğraşmıyoruz.

MALİ TABLO

Mali tabloyu çözmeden 'adayım' demek istemedim. Pazar seçim, Pazartesi bu kulübe para lazım. Ben bilincindeyim, Ahmet bey de bilincinde. Her aday biliyor.

OCAK'TA TRANSFER YAPACAĞIZ

Ocak'ta transfer yapacağız. Seçim sürecinde futbol takımı üzerinden yorum yapılmasını doğru bulmuyorum. Bana göre bu takım iyi gidecek iyi bir futbolcu topluluğu var. Geçtiğimiz sezondan sonra bu sezon futbol kısmına bütçe yaptık ve transferleri bununla yapmaya çalıştık. Yaptığımız bütçeye zarar vermeden devre arasında transfer yapacağız.

ABOUBAKAR

Santrafor almaya çalıştık. Aboubakar o tarihe kadar idmana çıkmamış. Transfer olsun diye 'şunu aldık demek' için transfer yapmadık. Bu işlerde en iyisiyim. Gider alır gelirim. Orta saha alacağız.

KARIUS'UN SÖZLEŞMESİ

Karius ile oturup konuşmadık. Zorunlu satın alma opsiyonu yok.

Serdal Adalı: Hayırdır, ben Fikret Orman ile mi Beşiktaşa girdim

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