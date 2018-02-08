Serdal Adalı geri dönüyor! Adaylığını koydu...
Türkiye Jokey Kulübü eski başkanlarından Serdal Adalı tekrar koltuğa göz dikti..
TJK'nın 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu’nda 15-16 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Şu an başkanlık koltuğunda oturan Yasin Kadri Ekinci tekrar aday... Eski Başkan Serdal Adalı da yarışta var olacak ve adaylığını açıkladı. Bir diğer aday ise Cüneyt Çalıcıoğlu...
Üç adayın yarışacağı genel kurul büyük heyecana sahne olacak. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Türkiye Jokey Kulübü'nün Yeni Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin belli olacağı 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu, 24-25 Şubat (Cumartesi ve Pazar) tarihlerinde Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu’nda saat 10.30’da gerçekleştirilecektir.
Genel Kurulda, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyelikleri yanı sıra Asli Üyelik için de seçim yapılacaktır.
İşte başkan adayları ve yönetim listeleri...
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