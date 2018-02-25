Serdal Adalı geri döndü... Onun dönemi başladı!
Türkiye Jokey Kulübü dün kongreye giderken başkanlık koltuğuna Serdal Adalı oturdu.
Türkiye Jokey Kulübü’nde ikinci Serdal Adalı dönemi. Kulübün dün yapılan Genel Kurulu'nda başkanlık koltuğuna tekrar Serdal Adalı oturdu.
İki rakibi son başkan Yasin Kadri Ekinci ve Cüneyt Çalıcıoğlu'nu geride bırakan Adalı, ikinci turda kullanılan 111 oyun 56'sını alarak başkanlığa yeniden seçildi.
Serdal Adalı, Beşiktaş Kulübü'nde geçmiş dönemlerde Asbaşkanlık görevini de üstlenmişti...
Genel Kurul'da, Yönetim Kurulu Asli Üyeliklerine ise; Sadettin Atığ, Tuğban İzzet Aksoy, Yüksel Göktürk, Adil Mert Kaya, Ahmet Özbelge ve Hakan Yücetürk seçildi.
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri ise sırasıyla şu isimlerden oluştu. Can N. Güven, Faruk Tınaz, M. Doruk Yılmaz, Murat Kadaifçioğlu ve Ender Aydıner.
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