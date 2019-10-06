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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
06.10.2019 - 21:49, Son Güncelleme:

Serdal Adalı: Aday olmak istiyorum

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Serdal Adalı: Aday olmak istiyorum

Beşiktaş 2'nci Başkanı Serdal Adalı, "Beşiktaş'ta adaylık açıklamak öyle kolay bir konu değil. Eğer faydalı olacaksam, bir yararım olacaksa aday olmak istiyorum. Laf olsun diye 'adayım' deyip de bir seçime girmeyi doğru bulmuyorum" dedi.

Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan oyuncuları hastanede ziyaret eden Serdal Adalı, hastane çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Adaylık için önlerinde bir süre olduğunu vurgulayan Adalı, "Önümüzde perşembe gününe kadar bir süre var. Sorunlar üzerine çalışıyoruz. 2'nci başkan olduğum için de sorunları iyi biliyorum. Sonradan 'vallahi bundan haberim yoktu' deme şansımız yok. Başarılı olabileceğimize inanıyorsak, perşembe günü adaylığımızı açıklarız" ifadelerini kullandı.

"DORUKHAN BEKLENENDEN DAHA KISA SÜREDE DÖNECEK"
Dorukhan'ın beklenenden daha kısa sürede sahalara döneceğini söyleyen Serdal Adalı, "Daha erken döneceğini kendisine de söyledim. İnşallah kendisini 5-6 ay değil de 3 ay içerisinde aramızda göreceğiz. Bir maç kazandık o da burnumuzdan geldi. Futbolun içinde var bu durumlar. İnşallah en kısa sürede aramıza döner" şeklinde konuştu.

N'Koudou ve Oğuzhan'ın sakatlıklarıyla ilgili de konuşan Adalı, "Sezon içerisinde bazen hiç sakatlık olmuyor bazen de yoğun bir sakatlık düzeni oluyor. Çok söylenecek bir şey yok. Nihayetinde sahada olan hadiseler. Antrenmanda olan sakatlıklar değil. Üçü de çok genç arkadaşlar, en kısa sürede aramıza dönecekler" açıklamasında bulundu.

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