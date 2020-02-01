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Futbol
Haber Giriş: 01.02.2020 - 16:27,Son Güncelleme:/

Sercan Yıldırım, Survivor 2020 kadrosunda! Acun Ilıcalı açıkladı...

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Sercan Yıldırım, Survivor 2020 kadrosunda! Acun Ilıcalı açıkladı...

Acun Ilıcalı, futbolcu Sercan Yıldırım'ın Survivor 2020'de yer alacağını açıkladı. Bursaspor ve Galatasaray forması giyen Sercan Yıldırım, son olarak Fatih Karagümrük takımında oynuyordu.

Ünlü futbolcu Sercan Yıldırım Survivor 202'de yer alacak. Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ın Survivor'da yarışacağı haberini sosyal medya hesabından açıkladı.

Ünlüler-Gönüllüler formatında sürecek olan Survivor 2020, Şubat ayında ekranlarda olacak.

Instagram hesabından açıklama yapan Acul Ilıcalı, ''Bursaspor'da forma giymiş olan yıldız futbolcu Sercan Yıldırım Survivor 2020 kadrosunda yer alacak. Kendisine gönülden başarılar diliyorum...'' paylaşımında bulundu.

Sercan Yıldırım, Survivor 2020 kadrosunda Acun Ilıcalı açıkladı...

Sercan Yıldırım, Survivor 2020 kadrosunda Acun Ilıcalı açıkladı...

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