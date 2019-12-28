MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSercan Yıldırım, Kırşehir Belediyespor ile anlaştı
GeriFutbol Sercan Yıldırım, Kırşehir Belediyespor ile anlaştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 28.12.2019 - 21:48,Son Güncelleme:/

Sercan Yıldırım, Kırşehir Belediyespor ile anlaştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sercan Yıldırım, Kırşehir Belediyespor ile anlaştı

TFF 2. Lig Kırmızı Grubu ekibi Kırşehir Belediyespor, Sercan Yıldırım ile anlaşmaya vardı.

Kırşehir Belediyespor'un, Fatih Karagümrükspor'da forma giyen Sercan Yıldırım ile prensipte anlaşmaya vardı.

Sercan Yıldırım, kariyerinde daha önce Galatasaray, Sivasspor, Şanlıurfaspor, Balıkesirspor ve Bursaspor'un formalarını giydi.

29 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 194 karşılaşmada 40 gol kaydedip, 27 asist yaptı.

Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, Süper Lig maçlarını "iddaa" üzerinden değerlendirdi...


MevzuBahis | 28-29 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, yeni iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
daha fazla video için

Sercan Yıldırım, Kırşehir Belediyespor ile anlaştı


Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle