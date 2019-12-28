Sercan Yıldırım, Kırşehir Belediyespor ile anlaştı
TFF 2. Lig Kırmızı Grubu ekibi Kırşehir Belediyespor, Sercan Yıldırım ile anlaşmaya vardı.
Kırşehir Belediyespor'un, Fatih Karagümrükspor'da forma giyen Sercan Yıldırım ile prensipte anlaşmaya vardı.
Sercan Yıldırım, kariyerinde daha önce Galatasaray, Sivasspor, Şanlıurfaspor, Balıkesirspor ve Bursaspor'un formalarını giydi.
29 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 194 karşılaşmada 40 gol kaydedip, 27 asist yaptı.
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