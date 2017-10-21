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Sercan Yıldırım ameliyat oldu

Bursaspor'un tecrübeli oyuncusu bıçak altına yattı.

Hürriyet Haber
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Sağ diz ön çapraz bağ kopuğu, meniskus yırtığı ve kıkırdak hasarı tanısıyla Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Op.Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edilen Yıldırım’a, Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu, meniskus tamiri ve kıkırdak transferi uygulandığı bildirildi. Ameliyatı başarılı geçtiği belirtilen Sercan Yıldırım'a ameliyat sonrası dönemde rehabilitasyon programı uygulanacağı açıklandı

Sezon başından bu yana sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Sercan'ın ligin ikinci yarısına kadar sahalara dönmesinin zor olduğu bildirildi. (Ajansspor)

BursasporAnadolu Kulüpleri
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