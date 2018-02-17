Serbest stil slopestyle kayakta altın madalya Hoefflin'in
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda, İsviçreli Sarah Hoefflin kadınlar serbest stil slopestyle kayakta altın madalya kazandı.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların sekizinci gününde, 27 yaşındaki Hoefflin, 91,20 puanla podyumun zirvesine çıktı.
18 yaşındaki İsviçreli Mathilde Gremaud 88 puanla gümüş, Büyük Britanyalı Isabel Atkin de 84,60 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.
10 gün önce 18 yaşına giren Gremaud, kış oyunlarında serbest stil kayakta madalya kazanan en genç sporcu olarak tarihe geçti.
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