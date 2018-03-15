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Voleybol Seramiksan Kameroğlu Beylikdüzü İhtisas'a 3-1 mağlup oldu!
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Voleybol
aa-spor
15.03.2018 - 16:46, Son Güncelleme:

Seramiksan Kameroğlu Beylikdüzü İhtisas'a 3-1 mağlup oldu!

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Seramiksan Kameroğlu Beylikdüzü İhtisas'a 3-1 mağlup oldu!

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ikinci devre üçüncü ve son gün maçında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Seramiksan'ı 3-1 yendi.

Bu sonuçla sezonu Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas 9., Seramiksan ise 10. sırada tamamladı.

Baraj etabını son iki sırada bitiren İlbank ile Çanakkale Belediyespor'un ligden düşmesi daha önce kesinleşmişti.

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