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Seramiksan Kameroğlu Beylikdüzü İhtisas'a 3-1 mağlup oldu!
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ikinci devre üçüncü ve son gün maçında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Seramiksan'ı 3-1 yendi.
Bu sonuçla sezonu Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas 9., Seramiksan ise 10. sırada tamamladı.
Bu sonuçla sezonu Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas 9., Seramiksan ise 10. sırada tamamladı.
Baraj etabını son iki sırada bitiren İlbank ile Çanakkale Belediyespor'un ligden düşmesi daha önce kesinleşmişti.
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