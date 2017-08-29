'Sensiz tribünde bir kişi eksiğiz'

Beşiktaş tribünlerinin 'Maviş' lakablı sevilen ismi Eyüpcan Özay'ın, 3.5 aylık yoğun bakım sürecinin ardından hem geçirdiği kazanın şiddeti hem de yoğun bakımda kaldığı sürenin uzun olması nedeniyle vücudunda bir çok tahribat meydana geldi. Eyüpcan'ın şuan en büyük problemi ise yürüyemiyor olması.

Özel bir rehabilitasyon merkezinde tedavi gören Eyüpcan Özay maddi yetersizliklerden dolayı tedavisini yarım bırakmak zorunda kaldı. Tedavinin ilk sürecinde Beşiktaş'ın ünlü taraftar grubu Çarşı tarafından başlatılan ve Beşiktaş derneklerinden de destek gören yardım kampanyası ile birlikte rehabilitasyona başlayabilen Eyüpcan Özay, maddi imkansızlıklardan dolayı tedavisini yarım bırakmak zorunda kaldı. Şimdi ise arkadaşları ve yakın çevresi Eyüpcan'ı tekrar ayağa kaldırabilmek için seferber oldular.

'Eyüpcan'sız tribünde bir kişi eksiğiz' sloganı ile yeni bir kampanya başlatan taraftar grupları ve Eyüpcan'ın yakın çevresi arkadaşlarının yeniden sağlığına kavuşabilmesi için destek beklediklerini duyurdular.