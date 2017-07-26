Şenol Hoca’ya 5 versen 10 ister

BEŞİKTAŞ’ın milli sağ beki Gökhan Gönül, yeni sezonda da şampiyon olmak istediklerini belirterek, “Allah’ın izniyle şampiyon olacağız. Bu kez 4 isteyecekler, 5 isteyecekler. Ben onlardan daha çok isterim. Şenol Hoca’ya da 5 versen, 10 ister. Şenol Hoca’ya kolay kolay bir şey beğendiremezsin. Bir forvet olarak 3 gol atsan ‘İşimi yaptım. Daha ne yapayım’ dersin. Ama Güneş, ‘4, 5, 6 yap’ diyen biri. Kolay, tatmin olmayan bir işkolik. Takıma izin verdiğinde uyuduğunu düşünmüyorum” dedi.

Gökhan Gönül dün yazılı basın mensuplarıyla buluştu.

ŞAMPİYONLUKTAN GURUR DUYDUM

BEŞİKTAŞ’ta ilk sezonunda şampiyonluk yaşadığı için gururlu olduğunu kaydeden Gönül, “Sıkıntılı bir transfer oldu. Başlarda kolay değildi. Bazı sıkıntılar yaşadım ama taraftar ve yönetimin hemen kabullenmesi işimi kolaylaştırdı. Ben de elimden geldiğince her şeyi yapmaya çalıştım. Sonunda şampiyonluk geldi. İlk yılda şampiyonluk gururlandırıyor. Sadece şampiyonluk değil, sahaya çıktığımda verilen değer de beni mutlu etti. Geçen yıl faydalı olduğum kanısındayım” dedi.

AVRUPA’DA KUPAYA İNANIYORUM

GEÇEN sezon Avrupa’daki performanslarını da değerlendiren Gönül, “Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıksaydık, farklı yerlere gelebilirdik. İmkânsız durumlar vardır, ama biz UEFA Avrupa Ligi kupasını alabilirdik. Beşiktaş’ın Avrupa’da bir kupa kazanacağına yürekten inanıyorum. Başkan, yönetim, taraftar, oyuncu grubu teknik ekip başarı için hazır” diye konuştu.

Fotoğraflar: Süleyman ARAT

ZİCO, HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASIDIR

ZICO, benim futbol hayatımda bir dönüm noktası oldu. Bir çok genç gelir, ama hocalar onları kiralık gönderir. Zico ise, beni tercih etti. Fenerbahçe’de hâlâ arkadaşlarım var.

PEPE, ÇOK MÜTEVAZI BİR OYUNCU

PEPE, mütevazı bir oyuncu. Real Madrid’te oynadı ve Portekiz Milli Takımı forması giyiyor. Bizim ve özellikle de gençlerin ondan öğreneceği çok şeyler var.

G.SARAY’A ÜZÜLDÜM

Ülke puanları diyoruz. Hesap kitap yapıyoruz. En başta bunları düşünmemiz lazım. Üzülüyorum. Rakip olsa da Galatasaray’ın UEFA’da devam etmesini isterdim.

BURAK YILMAZ’I İSTERİM

BURAK Yılmaz’ı takımda olmasını isterim. Burak Yılmaz’ı tartışmaya gerek var mı? Takım arkadaşım Cenk Tosun da çok iyi. Zaten ikisi de Milli Takım’ın golcüsü.