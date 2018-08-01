Şenol Güneş'ten transfer açıklaması!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
01.08.2018 - 18:52, Son Güncelleme:

Şenol Güneş'ten transfer açıklaması!

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Şenol Güneş'ten transfer açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve siyah beyazlı futbolcu Necip Uysal'ın yarın B36 Torshavn ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçı öncesi Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte teknik direktör Şenol Güneş'in açıklamaları: 

ÇOK İDMAN YAPAN OYUNCULARIMIZ SAHADA OLACAK

Profesyonellik kavramı olarak ülkemizde olması gereken kurallar var. Bugün Necip buradaysa hak ettiği için burada. Necip'in oynayıp oynamaması ayrı bir şey. Biz bu maçları aynı zamanda hazırlık maçı olarak görüyoruz. Turu geçmek çok önemli. Nasıl oynayacağımızı da görmek istiyoruz. Oyuncularımın güzel futbol oynamasını bekliyorum. Sıkıntı yaratmadan bu maçı geçmek istiyorum. Çok idman yapan oyuncular sahada olacak. Çok az idman yapan oyuncularımız var.

BAZI MEVKİLERDE SIKINTI YAŞIYORUZ

Geçen sezon önemli oyuncular aldık ama transferler geç yapıldı. İlk dönemde performansları düşüktü, sonradan toparladılar. Daha tecrübeli oyuncular almıştık, şimdi daha genç oyuncular aldık. Şu anda bazı mevkilerde 4-5 oyuncumuz var. Bazı mevkilerde sıkıntı yaşıyoruz. Forvette Larin, Vagner Love, Negredo, Güven, Umut, Mustafa Pektemek.. Hepsi ayrı ayrı iyi oyuncular. Larin, Vagner, Negredo'dan birinin öne geçmesi lazım. Biri öne geçmezse sıkıntı oluyor.

BAŞKA YERE GİDİP OYNAMALARI GEREK

Larin geçen sezon son maçlarda iyi oynamıştı, şimdi de hazırlık maçlarında devam ediyor. Taşıyıp taşıyamayacağını göreceğiz. Taşıyamazsa diğer oyunculara bakacağız. Biri taşıdığı zaman diğerlerine ihtiyaç yok zaten. Yarın Negredo oynasa belki o da 3-4 tane, 1 tane gol atacak. Ben de gol atsınlar, öne geçsinler istiyorum. Oyuncuları yarıştırıp takımda tutmak istiyoruz. Kadroya giremeyen ve mutsuz olacak oyuncuların başka yere gidip oynamaları gerek. Tolga'nın iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Leipzig maçında da çok iyiydi. Utku da gayet iyi durumda.

TÜRK KALECİ OLURSA DAHA İYİ OLUR

Ekonomik olarak uygun bir kaleci alacaksak transfere olumlu bakıyorum. Bir Türk kaleci olursa daha iyi olur hatta. Kaleci sorunu ilk gündemimiz değil.  Caner ve Adriano. İkisi de çok iyi oyuncular. Fazlalık oluyor, ikisi de oynasın diye yer arıyorum. Gökhan da şu an iyi durumda. Taşıyabilirse o oynayacak. Caner, Adriano, Gökhan'dan ikisi oynayacak.

MEDEL GİBİ OYUNCU ALINMASINI İSTERİM

Alabiliyorsak Medel gibi oyuncu alınmasını isterim. Birçok mevkide oynayabiliyor ve açıkları kapatıyor. Muslera'nın hatalı gol yediği maç hangi maçtı, son maç mıydı? O maça bakarsan kötü kaleci dersin. Ama Muslera iyi bir kaleci. Tolga da özellikleriyle maç kurtarabilecek bir kaleci. Fabri gitsin istemezdim, göndermek zorunda kaldık. Fabri hatalı gol yemedi mi? Avrupa Kupası'nda Lizbon maçında Tolga hatalı gol yemişse, Fabri de Lyon maçında yedi. Ama Fabri sonra güvenle iyi toparladı. Tolga daha yalnız kaldı. Kırılmalar olunca toparlamak zor oluyor. Leipzig maçından sonra Tolga'nın hak ettiği halde oynamadığı çok maç oldu.

TOLGA'YA DA HAKSIZLIK YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Tolga'ya da haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Şampiyon olduğumuz sene iki tane hatalı maçı var. Lizbon ve Akhisar. Bunlar kötü kaleciler değiller. Kötü oyuncu başka, kötü oynamak başka. Kötü oynayan oyuncunun toparlama süreci, güven tazelemesi çok önemli. Tolga iyi bir kalecidir, milli bir kalecidir. Milliliğini de kötü kullandı. Devam edebilirdi uzun yıllar. Volkan Fenerbahçe'de uzun yıllardır oynuyor ama o bile çok eleştiri aldı. Fenerbahçe Enke'yi almıştı 3 yedi gönderildi, sonra da iyi oynadı gittiği yerde. Negredo ve Vagner Love'ı da beğeniyorum. Boşta olsalar alalım diyebilirim. Ama gelince verim vermeyebilirler.

 

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