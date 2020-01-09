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Futbol
DHA
Haber Giriş: 09.01.2020 - 21:05,Son Güncelleme:/

Şenol Güneş’ten Trabzonspor’a ziyaret

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Şenol Güneş’ten Trabzonspor’a ziyaret

Türkiye A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş, devre arası çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren Trabzonspor'u ziyaret etti. Güneş, başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Hüseyin Çimşir ve futbolcularla bir araya geldi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci devre hazırlıklarını Antalya Belekte sürdüren Trabzonspor kafilesini ziyaret etti.

Kampta başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, teknik direktör Hüseyin Çimşir, U19 Koordinatörü Ali Kemal Denizci ve milli futbolcular ile bir araya gelen Şenol Güneş, ikinci devrede başarı dileklerini iletti.

Şenol Güneş’ten Trabzonspor’a ziyaret

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