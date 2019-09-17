Şenol Güneş'ten Tolga Zengin'e sürpriz teklif
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, teknik kadro için kaleci Tolga Zengin'i düşünüyor.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Tolga Zengin'e sürpriz bir teklif yaptığı iddia edildi.
Asist Analiz'in haberine göre; Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor ve Beşiktaş'tan eski öğrencisi Tolga Zengin'i Milli Takım'da görmek istiyor.
Tecrübeli eldiven de Güneş'e, "Bir yıl daha futbol oynamak istiyorum." yanıtını verdi. Ancak Zengin, transfer döneminde istediği teklifleri bulamayınca Güneş'in bu teklifine olumlu yaklaştığı öğrenildi.
Tolga Zengin'in kasım ayında Şenol Güneş'in ekibinde yer alacağı öğrenildi.
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