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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.03.2019 - 22:00, Son Güncelleme:

Şenol Güneş'ten taraftara mesaj

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Şenol Güneş'ten taraftara mesaj

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın Göztepe'yi 1-0 yendiği maçta iyi oynamadıklarını, buna rağmen karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı bildiklerini söyledi. 

"Kazanırken iyi oynamayı da isterdim"

"Rakibin kanat toplarındaki zaaflarını biliyorduk. Ayrıca rakip sahada ayağa paslarla etkili olacağımızı düşünüyorduk. Pas alışverişimiz iyi olsa sızmaları yapabilirdik ama bunları yapamadık.  Kanatları kullanmamız biraz zordu, özellikle sol kanatta Adriano'nun çıkmasıyla ne önde ne geride adamımız kalmadı. Biz sürekli stoperleri değiştiriyoruz. Onu değiştirdiğiniz zaman kenarlar da değişiyor. Dolayısıyla savunmada zaaflar olabilirdi, bunu bekliyorduk ama ne savunmada ne hücumda iyi değildik. Özellikle ilk yarıyı 0-0 bitirmemiz bizim için iyi oldu. İkinci yarı daha iyiydik ama yine de beklediğimiz oyun yoktu. Kısır bir maç oldu. Maçta birçok yorumcuyu ve bizi yanıltan değerler çıktı ortaya. Katkı yapacak olan oyuncularımızı kullanamadık çünkü iki değişikliği zorunluluktan yaptık. Oyuncu kaliteleri ve kazanmak önemliydi ama kazanırken iyi oynamayı da isterdim."

Güneş'ten taraftara mesaj

"Geçen bir şarkı dinliyordum Sinan Akçıl'dan, 'Kalbini bana verdiğin için çok teşekkürler sevgilim' diye. Onu dinleyince hem taraftar hem kendim için düşündüm; ama benim kalbim temiz ve onlara olan sevgim devam ediyor."

Güneş'in basın toplantısı

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmadan önce yaptıkları planları gerçekleştiremediklerini belirterek, "Sizin istediğiniz gibi Kagawa ile Ljajic'i birlikte oynattım. Hücumda hiçbir etkimiz olmadı, hücum etmiş gibi göründük. Top kaptırdık, savunma da yapamadık. Solda Adriano'yu öne çıkarmak istedik, o saha dışına çıktı." diye konuştu. 

Üst üste iki maç kazandıklarını ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden sezon sonu hedefleri konusunda şunları söyledi: 
"Üçüncülük veya ikincilik de olsa bizi rahatsız eder. Şu an ikinciliği kovalamak zorundayız. Önümüzde bir rakibimiz var. Ondan sonra birincilik düşünebiliriz. Ama zor durum. Yakalayabileceğimiz en iyi yer ilk başta ikincilik. Her takım birbirini kovalıyor." 

Milli maç arasında bir boşluğun olacağına dikkati çeken Güneş, "Aranın ardından başlangıcı ikinci yarının en iyi takımı Çaykur Rizespor ile yapacağız. Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi camiaların adları şampiyonlukla anıldığı için baskı var. Başakşehir avantaj yakaladı. Hem baskı yok hem puan farkını açtı. Yarış devam ediyor." ifadelerini kullandı. 

"Oyuncumdan şikayet etmem, karar veririm" 

Geçen hafta eleştirdiği Loris Karius'un Göztepe maçı sonrası bu nedenle yayıncı kuruluştaki açıklamasında serzenişte bulunmasına değinen Güneş, "O maçtan sonra söylediklerim belli. Moral olarak çökmüş birinin sahada olması çok tercih edilen bir şey değil. Ona saygısızlık, olumsuzluk olarak algılanacak şekilde gazetelerde işleyenler varsa bilemem. Seyircinin de olumsuz tezahüratının doğru olmadığını söyledim. Kendisiyle de konuştum. 'Maçtan önce mi seni etkiledi, maçtan sonra mı etkiledi' diye sordum. Kendisi bilmediğini söyledi. Oyuncumdan şikayet etmem, karar veririm. O da düşüncesini söyler. Yanlış düşüncedir." diye konuştu. 

"Bana kalbini verenin kalbine ihanet etmem" 

Güneş, taraftarların kendisine yönelik tepkisi konusunda ise şunları söyledi: 

"Herhangi olumsuzluk yok. Gönül kırılması olduğunu düşünüyorum, onu hissettim. Sevgimde, kalbimde hiçbir kaybım yok. Bana kalbini verene ihanet etmem. Bana kalbini verenin kalbine ihanet etmem." 

Güneş, Fenerbahçe maçında sakatlanan Nicolas Isimat-Mirin'in aralarında olmadığını kaydederek, "Caner de hafta içinde düşüşten dolayı kafasında yara oldu. Bu nedenle bizimle olmadı." değerlendirmesinde bulundu. 

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