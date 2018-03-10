Şenol Güneş'ten 'taç' yanıtı: "Sıkıldım artık"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Futbol HaberleriŞenol Güneş'ten 'taç' yanıtı: "Sıkıldım artık"
Futbol Şenol Güneş'ten 'taç' yanıtı: "Sıkıldım artık"
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:Metin Albayrak: Tek rakibimiz kendimiz

Futbol
10.03.2018 - 22:10, Son Güncelleme:

Şenol Güneş'ten 'taç' yanıtı: "Sıkıldım artık"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şenol Güneş'ten 'taç' yanıtı: "Sıkıldım artık"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından soruları yanıtladı. Ligin iyi takımlarından oynadıklarını söyleyen Güneş, 2 haftada 2 sıra birden yükseldiklerini de sözlerine ekledi.

Gençlerbirliği karşısında 1-0 kazanarak üst üste 3. galibiyetine imza atan ve puanını 50’ye yükselten Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Güneş, “Son haftaların iyi takımlarından birisiyle oynadık. İyi niyetli oynadılar, biz de aynı şekilde oynadık. Oyun olarak üstünlüğümüz skora yansımadı. İlk yarıda 2 hatamız vardı, ikinci yarıda fazla pozisyon vermedik. Final pasları ve gol vuruşlarında etkili olamadığımız için skor farklı olmadı. Oynadığımız futbolun karşılığını alıp eksik yanlarımızı düzeltmek için gidiyoruz. Maç maç ilerliyoruz. Rakiplerin ne yaptığı da önemli. Geriye değil, ileriye bakmak zorundayız. 2 haftada 2 sıra yükseldik. Galatasaray’ın 1 maçı var. Şu anda henüz öne geçemedik. Hedefimiz bunu başarmak” açıklamasını yaptı.

Ümit Özat: Ben yapsam kıyamet kopardı
Ümit Özat: Ben yapsam kıyamet kopardı

“Bayern maçından sonra önceliğimiz lig oldu”

Taraftarların çok güzel bir ortam hazırladığını söyleyen Şenol Güneş, “Futbol taraftarla oynanır. Bu ambiyans rakibi de olumlu etkiledi. Bazen panik, bazen telaş gibi çok eksik kaldığımız noktalar oldu. Taraftarlara teşekkür ederim. Maçtan önce, maç içinde ve maç sonrasında olağanüstü bir aile ortamı yaşattılar bize” dedi.

Bayern Münih’le oynanan ilk maçın ardından artık lige odaklandıklarını da sözlerine ekleyen Şenol Güneş, “Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa’da oynayan bir takımın önceliği Avrupa olmalı. İkisini bir götürürken, Bayern maçında, önceliğimiz iyi oyun ve alacağımız sonuçlardı. Bayern Münih maçında da 10 kişi kalıp yediğimiz golden sonra hayallerimiz suya düştü. Hedefi düşürdüğümüz bir maç oldu. Bu konuda haklı eleştiriler de oldu. 2, 3 kulvarda zaman zaman etkileşim olacaktır. Şu andan itibaren ligi düşünüyoruz ve sonuçların ne olacağını göreceğiz. Bayern maçında hedefi bu şekilde kaybetmek, Türkiye ve Beşiktaş için iyi olmadı. Kafa kafaya oynayabilirdik. Artık lige odaklanacağız” diye konuştu.

“Taç kullandırtmamak benim görevim değil”

Maçın son dakikalarında Gençlerbirliği oyuncusunun taç atışını kullanmasına engel olduğu yönünde sorulan bir soruyu yanıtlayan tecrübeli teknik adam, “Benim görevim değil ki taç kullandırmamak. Ben Vagner’in geriye dönmemesini kabullenemiyorum. Bununla uğraşıyordum. Bu tür dedikodulardan sıkıldım artık” dedi.

Takımdaki oyuncuların hepsinin çok önemli oyuncular olduğunu söyleyen Güneş, “Oğuzhan da bizim oyuncumuz, Vagner de Caner de bizim oyuncumuz. Herkes bu takımın parçası. Beşiktaş büyük bir takım ve hedefleri büyük. Zaman zaman iyi oynar, zaman zaman da kötü oynar oyuncular. Önemli olan birlikte hareket etmektir. Bir takımın oyun düzeni olduğu kadar oyuncuların de ne yapacağı önemli. Bir ara Babel’i santrfora, Lens’i sola aldık. Defans arasına sızmak ağırlıktaydı. Bazı planlar gerçekleşir, bazıları gerçekleşmez. Pas yüzdesinde ve şutlarda eksik kaldık. Bunun dışında iyiydik” diyerek sözlerini tamamladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bu sözler çok konuşulur... Ergin Ataman'dan flaş açıklamalar!

Kartal'ın gözü zirvede! Bir attı, üç aldı!

10 soruda Türk Futbolu: Fenerbahçe’nin eli hâlâ direksiyonda

Stat turundan 1 yılda 9 milyon TL gelecek