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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
28.03.2018 - 13:31, Son Güncelleme:

Şenol Güneş'ten Siyah-beyazlı camiaya uyarı!

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Şenol Güneş'ten Siyah-beyazlı camiaya uyarı!

Şampiyon olmak için 8'de 8 hedefi koyan Siyah Beyazlıların en büyük güvencesi kalan 8 maçın 5 tanesini Vodafone Park Stadı'nda oynayacak olması.

İç sahadaki maçlara 3 puandan 15 puan yazan Kara Kartallar, Teleset Mobilya Akhisarspor, Galatasaray ve Osmanlıspor ile deplasmanda oynayacakları maçları da kazanmak için yüksek motivasyona ihtiyaç duyuyor. İlk yarıda bu üç takımdan sadece Akhisar'a puan kaptıran Beşiktaş, Galatasaray ve Osmanlıspor'u farklı geçmişti. Şampiyonluk motivasyonunun oyuncular üzerinde yapacağı pozitif etki ile Akhisar ve Osmanlı deplasmanlarından mutlaka 3 puan ile döneceklerine inanan Beşiktaş camiası, tüm hesaplarını Galatasaray'ı yenmek üzerine kuruyor.

Ancak bu hesaplamalarda Galatasaray maçının final maçı olarak gösterilmesi teknik direktör Şenol Güneş'i oldukça rahatsız ediyor. Tecrübeli teknik adam önlerindeki maçları kazanmadan bu tarz söylemlere girmenin doğru olmayacağını ifade ederek 'sadece Galatasaray değil her maçımız final' diyor. Güneş'in şampiyonluk hesaplamaları ile ilgili yöneticilere ve yakın kurmaylarına söylediği tek bir cümle var; o cümle ise ''Herkesin kafasında Galatasaray maçının final olacağı düşüncesi var. Galatasaray'ı sahasında yenmek bir hedef olabilir ama oraya gidinceye kadar oynayacağın maçlarda puan kaybedersen Galatasaray maçının bir anlamı da kalmayabilir. O yüzden önceliğimiz maç maç gitmek ve her maça final gözüyle bakmak olmalı. Galatasaray maçına geldiğimizde oyuncular zaten kendi kendine motive olur. O yüzden Galatasaray ile ilgili söylemleri ve 8'de 8 hesaplamalarını camia olarak bir kenara bırakalım'' şeklinde.

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  • 145Beşiktaş - Alanyaspor
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MİLLİLER HAZIR HALDE DÖNERKEN, SADECE VİDA GEÇ GELECEK

Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını eksik sürdüren Beşiktaş'ta milli oyuncuların hazır ve sakatlanmadan dönmesi teknik direktör Şenol Güneş'i ayrıca sevindiren bir gelişme oldu.

Quaresma, Vida, Babel ve Medel milli takımlarının maçlarında oynarken herhangi bir sakatlık yaşamadan maçlarını tamamladı. Tosic son maçta görev almazken Gökhan Gönül ve Talisca ise milli takımlarının kadrosuna alınmadı. Gökhan Gönül'ün oynayacak durumda olmasına rağmen hafif olan sakatlığının artmaması için A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından özellikle kadroya alınmadığı öğrenildi. Bütün futbolcular bugün dönüş yaparken Vida'nın yarın takıma katılacağı bildirildi. Milli maçlar arasında Pepe ve Negredo'nun da çok olumlu yönde iyileşme göstermesi ve her iki futbolcunun da oynayacak durumda olması teknik heyeti sevindiren bir diğer gelişme oldu.

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