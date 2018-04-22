Şenol Güneş'ten Şekip Mosturoğlu için flaş sözler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriŞenol Güneş'ten Şekip Mosturoğlu için flaş sözler
GeriFutbol Şenol Güneş'ten Şekip Mosturoğlu için flaş sözler
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
DHA
22.04.2018 - 22:45, Son Güncelleme:

Şenol Güneş'ten Şekip Mosturoğlu için flaş sözler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şenol Güneş'ten Şekip Mosturoğlu için flaş sözler

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Yeni Malatyaspor galibiyeti sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güneş, basın toplantısında Şekip Mosturoğlu hakkında sert ifadeler kullandı. Güneş ayrıca, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından derbide yaşananlarla ilgili konuştu. Güneş, “Bir canımız var gerekirse onu da veririz” derken, özel güvenliklerin stadyumlardan temizlenmesi gerektiğini ifade etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) Fenarbahçe ile oynanan derbide yaşananlar hakkında konuştu.

Evkur Yeni Malatyaspor gibi zor bir rakibe karşı oynadıklarını ifade eden Şenol Güneş, "İyi kapanıp iyi çıkan, fizik gücüyle oynayan bir takım. Dirençlerini kırmaya çalıştık. Coşkulu başladık. Golden sonra oyun kurgumuzdaki sabrımızın dışına çıktık, telaşla oynadık. Golü yedik ve golden önce bir pozisyon daha verdik. İkinci yarıda ağırlık koyduk oyuna. Haklı bir galibiyet aldık, oyuncularımı kutluyorum" dedi.

"BANA YAPILAN SAYGISIZLIK VE HAKARETİ AYNEN GERİ İADE EDİYORUM"
ZTK'da Fenerbahçe ile oynadıkları maçta çıkan olaylar ile ilgili yarın basın toplantısı düzenlemeyi planladığını söyleyen Güneş, "50 senenin birikimi var. 50 yıldan beri ben bu ülkede bir emek vererek bir yere gelmeye çalışıyorum. Sizin içinizde bana haksızlık yapanlar var. Bir tanesi Hürriyet, Mehmet Arslan. Daha önce de oldu. Ertuğrul Bey ve diğerleri de dahil. Hakkımı helal etmeyeceğim onlara eğer varsa. Onlar da helal etmesinler.

Bu zamana gelinceye kadar fakir bir ailenin çocuğu olarak büyüdüm. Bir sürü yer dolaşarak buraya geldim. Yeniden geri dönerim sorun değil. Ben Trabzonsporlu, Beşiktaşlı değilim. Ben Türk futbol adamıyım. Bana yapılan saygısızlık ve hakareti aynen geri iade ediyorum ve benim hastanedeki bilgilerimi alanlar ki aldılar açıklasınlar. Almak için uğraşanlar beni arasalar zaten söylüyorum onlara ama söylediklerimi aynen yazmıyorlar. Hürriyet'in içinde kendine göre yazdırıyor sonra Aykut hocadan ona cevap verdiriyor. O zaman onu niye manşetten veriyorsun. Daha önce 2002'de hakkımı vermeyip, paracı deyip paramı çalanlar şimdi emeğimi çalıyor" dedi.

"RİCARDO'YA BU MAÇTA YAPILAN HAREKET KIRMIZI KART"
Mücadelenin hakemi Halis Özkahya hakkında yorumların yapıldığını ifade eden Şenol Güneş, "Hakem kolladı diyorlar. Ricardo'ya bu maçta yapılan hareket kırmızı kart. Aynı pozisyonda Ankara'da Babel'e direkt verdi kırmızı kartı. Bu maçın ardından hala hakemi konuşuyorlar ya hiçbir şey demiyorum. İsim vermeden konuşuyorum, bu maçta yaptıklarını neden yapmıyorsun diğer maçlarda" açıklamasında bulundu.

"CESARETİMİ, ONURUMU KAYBETMEM"
Fenerbahçe maçında yaralanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra bakanların da kendisini aradığını dile getiren Güneş şu ifadeleri kullandı: "Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Trabzonsporlu herkes aradı beni. Cumhurbaşkanımız aradığında kendisine söyledim, 'Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı olarak, Fikret Orman da Beşiktaş Başkanı olarak gitsin, ben de futbol adamı olarak gideyim, bir televizyon programında konuşalım' dedim. Ben hürriyetimi kaybettim ama cesaretimi, onurumu kaybetmem. Fenerbahçe maçında olayı ben mi yaptım, her şey benim üzerimden yürüyor. 2024 için hazırladığınız video için Ricardo'yu Pepe'yi çağırıyorsunuz, Pepe'yi haksız yere oyundan atıyorsunuz. Attığınız adamla tanıtım yapsanız ne olur. Benim gibi niceleri var Türkiye'de. Oyuncu, antrenör, sanatçı, sporcunun önünü açacaksın. Ben bu maçı alsam ne olur almasam ne olur. Ben Trabzon'da olaylı maçta mağlup oldum, saha kapandı. Kaç defa kapandı saha, bendim antrenör. Bana haksızlıklar yapılmadı mı?"

"ŞEKİP MOSTUROĞLU, AZİZ YILDIRIM'IN KAVGA ETTİĞİ HALUK ULUSOY'UN SAĞ KOLUYDU"
Şenol Güneş, hasteden alınan evraklar ile ilgili olarak ise şöyle konuştu: "Hastaneye gidip gizli bilgi soracağına, gelip bana sor. Benim oyuncuma dava açıyorlar. İtme var, vurma yok. Oyuncuyu 24 saat önce bu maçın kadrosuna almışken kurula veriyorsunuz. Bu güvenlikçilerin de hepsinin temizlenmesi lazım. Biz evladımızı emanet ediyoruz güvenlikçilere, bu adamlar bize saldırıyor. Biz her şeyi konuşuruz, kavga isterlerse hepsini yaparız, bir canımız var onu da veririz. Ben milli takımdayken noterden bana 3 kez değiştirerek evrak gönderen Şekip Bey şimdi konuşuyor. O dönem Aziz Yıldırım'ın kavga ettiği Haluk Ulusoy'un sağ kolu, her şeyi yürüten Şekip Mosturoğlu'ydu. Ama Fenerbahçe federasyondan şikayetçi. Kaç kez şampiyon oldu o dönem Fenerbahçe, ona bir bakın. Şekip Mosturoğlu sonra gitti Fenerbahçe'ye. Bende gizli yok, her şeyim açık. Kimsenin canı yansın istemiyorum. Benim için aile, ülke daha önemlidir. Susuyorsam bundandır. Ama bunu yaparken ben de hakkımı biraz savunayım ya. Sanki ben kendime cisim attım. Benimle ilgili niye karar veriyorsunuz. Gerçeği söyleyemiyorsunuz. Beşiktaşlı da kendine göre söylüyor rakipleri de kendine göre söylüyor. Yasa çıkarsak ne olur, ahlak sıfıra inmiş. Ben maça çıktığım zaman ne olacağını biliyor muyum? Şimdi adam elini kaldırıyor, ben korkuyorum. Ben bu hale niye düştüm ya? Bu kafa çok darbe yedi ama o zaman gençtim. 50 yıl önce futbolculuk serseri işi diyorlardı. Serseri işi olmadığını gördüm. Ama serserilerin ahlaksızların bu işin içine girdiğini de görüyorum."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

2. Lig puan durumu bilgileri ve kalan maçlar fikstür bilgileri

Galatasaray Odeabank Beşiktaş Sompo Japan basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Barcelona yüzyılın rekorunu kırdı

Söz Aykut Kocaman'da... Şenol Güneş için olay soru: 'Kan nerede?'