Şenol Güneş'ten puan itirafı

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

Karşılaşmayla ilgili konuşan Şenol Güneş, "Göztepe'nin iyi bir başkanı var. İyi de kadroları ve taraftarları var. Tamer Hoca da Göztepe'de iyi gidiyor. Bizim için zor bir maçtı. Sahanın zemini sert ve bozuktu. Erken bir golle öne geçtik. İlk başta kontrol Göztepe'deydi ama sonra bize geçti. İlk yarıda onlar da gol bulabilirdi. İkinci yarı oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Oyun üstünlüğümüz skor üstünlüğüne yansıdı. Zor bir maçtı, bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Hak ettiğimiz bir maçtı. Göztepe'ye de başarılar diliyorum." dedi.

PUAN İTİRAFI

Topladıkları 21 puanı az bulduğunu söyleyen Şenol Güneş, "Şampiyonluğu düşünen bir takım için düşük puandayız. Daha fazla puanımız olmalıydı. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.