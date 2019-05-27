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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.05.2019 - 14:43, Son Güncelleme:

Şenol Güneş'ten Oğuzhan cevabı: "Oynayacağınız takıma gidin"

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Şenol Güneş'ten Oğuzhan cevabı: "Oynayacağınız takıma gidin"

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, oynanacak iki hazırlık maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Deneyimli teknik adam az oynattığı Oğuzhan Özyakup'u neden milli takıma çağırdığı konusunda, "O zaman oynayacağınız takımlara gidin" dedi.

Şenol Güneş basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

HEDEF FRANSA VE İZLANDA MAÇI

Konya'dan sonra İzlanda'ya gideceğiz. Her iki maçta da taraftarlarımızın sıcaklığını hissetmek istiyoruz. İki hazırlık maçında kadroya çağırıp oynatamadığımız, aynı zamanda yeni çağırdığmız arkadaşlarımızı görmek istiyoruz. Kampımız sezon sonu olduğu için fiziksel ve zihinsel yorgunluğun üst düzey olduğu zaman geldi. Yoğun bir maç trafikleri oldu, sevinen var üzülen var. Bunları bir potada eritmek zorundayız. Asıl hedefimiz İzlanda ve Fransa maçları olacak. Bu kadromuzla sınırlı değiliz. Eldeki oyuncularla en iyisini yapmak istiyoruz.

Birlikte hayal etmek, çalışmaya, mutlu ve umutlu olmaya ihtiyacımız var. Biz milli takımın sorumlusuyuz şu an, bize bir görev verdiler. Herkes sahip olduğu görevi en iyi şekilde yapacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği, hayal edeceğiz, tespit edeceğiz ve gerçekleştireceğiz. Birlikte olursak başaramayacağımız hiç bir iş yok. Sabretmeyi ve çalışmayı bileceğiz. Türkiye büyük bir ülkedir, Beklentiye uygun davranacağız. Her maçı kazanmak için oynayacağız. Sevgi, saygı olacak. Aynı duyguyu paylaşacağız. Ayrımcılık olmayacak, oyuncuların özgürlüğü de sorumluluğu da olacak. Kulüplere, camialara saygı göstereceğiz, geçmişten dersler çıkaracağız. Tek vücut olacağız, tek nefes olacağız.

Kampın ilk günü ve genel bir kamp yaptık. Fransa ve İzlanda ile neler yapabileceğimizi sizlerle paylaşacağız. Hepsini sıraya koymak istiyoruz. Ağırlığımız bu maçlar. 6 puan var burada iki maçta. 6 puanı almak çok iyi. 4 puan iyi. İki maçta 2 puan da çok iyi olabilir.

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YENİ YÖNETİM GELİNCE...

Ben hala Beşiktaş ile görevi olan biri olarak burada görev yapıyorum... Bu anlaşma 1 Haziran'da geçerli. Eski yönetim ile devam ediyorum. Yeni yönetim gelecek. Gelecek dört yılı tekrar değerlendiririz. Bu zamana kadar kulüp antrenörlüğü yaptık. Milli takımın bir kadrosu var. Buna yeni oyuncular katılacak. Avrupa Şampiyonası'na geldiğimiz zaman birinci aşamayı tamamlayacağız. 10 seneye damga vurabileceğimizi düşünüyoruz. Bu yolda her şey düşündüğümüz gibi gitmez. Önümüzde taşlar olabilir. O taşlar engel değil basamak olmalı. Her şey toz pembe değil, her şey karamsar da değil. Sadece sonuçlar üzerinden mutluluk kurmak yerine, doğru programların sonuçlarını aldığımız bir yerde mutlu oluruz.

YÜZDE YÜZÜNÜ VEREN FUTBOLCULARI GÖRMEK İSTİYORUM

3-4 sene çalışıp birbirini anlamayan, 30-40 sene birbirini tanımayıp evli olan insanların olduğunu biliyoruz. Bizim de tanımadıklarımız var. Onları daha yakından tanımaya çalışacağız. Hasan Ali'nin bileğinde bir sakatlık var, onu belki 2-3 maç düşünmeyebilirim. Gökhan'ın da sakatlığı vardı. İçeriden alternatif bakacağız. Ozan hiç oynamadı, Çağlar hiç oynamadı... Benim kadroda olan Burak ve Dorukhan'ın sakatlıkları vardı ama antrenmana başlamışlardı. Perşembe günü hiç oynatmayı düşünmüyorum. Ligin yorgunluğu içinde olan arkadaşlarımızı dinlendirebiliriz. Sahaya çıktığı zaman yüzde yüzünü veren futbocular görmek istiyorum. Cenk hiç oynamadı, oynattığım için daha önce oynadığı maçlardan daha farklı oynadı. Sevgimiz de var adaletimiz de var. Adil olmamız, sevgimizin önündedir.

Avrupa'da Sırbistan ile birlikte ev fazla oyuncu üreten ülke Fransa. Kimse izliyor mu Sırbistan'da? Bizim üretimi de yarışmayı da iyi yapmamız lazım. Fransa futbol ülkesi olarak birinci durumda. Belçika da çok hızlı bir şekilde gelişim kaydetti. Yeniden ilk 10'a girersek listede çok şey farklı olur. Fransa maçını bir imtihan maçı oalrak görüyorum. Kaybedecek hiç bir şeyimiz yok, kazanacak çok şeyimiz var. Onlarla kafa kafaya nasıl oynarız... Kaybedeceksek de kazanmak için çalışarak kaybedelim. Bize o alınmadı, bu alınmadı diyorlar ya onlara ne diyorlar bilmiyorum. Her tarafta oyunucları var. Daha önce Türkiye başarmıştır. Hem Hollanda'yı hem Almanya'yı yenmiştir. 2008'de Hırvatistan'ı yenmiştir. Türkiye için o gün başarıydı. Almanya sonradan yine katıldı, birinci oldu. Futbola yatırım yaptılar. Fransa maçını kaybet, İzlanda'yı kazan ona evet derim.

İYİ GURBETÇİLER TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETMİYOR

Biz nasıl yabancı alıyoruz? Almanya sieen bir oyuncu olıyor Bruoa'yı 10-15 milyon Euro'ya ... Biz ise şampiyon olmak için kariyerinin son günlerine gelmiş futbolcuyu alıyoruz. Nasri ne yaptı Antalya'da? Sakatlığıyla futbol hayatı bitti Antalya'ya gitti. Burada antrenörler mucize yapıyor aslında. Gurbetçileri kimse size bırakmıyor. Oradakilerin birazı sağolsun Türkiye'ye sevdalı olduğu için buraya gidiyor. Biraz daha iyiyse Almanya'yı Hollanda'yı tercih ediyor. Sen hep 2. 3. sıradasın. Türkiye'de üretim yapmak zorundayız...

OYNAYACAĞINIZ TAKIMA GİDİN...

Sakatlıktan çıkmış bir oyuncu Emre. Bizim gördüğümüz sol bekte en iyisi Hasan Ali. Türkiye'de bir sol bek sıkıntısı var. Emre oynamadığı halde aldığım bir oyuncu. Tıpkı Oğuzhan gibi. Onların da sık sık oynaması lazım. Oynayacağınız takıma gidin o zaman. Bizde geçirdiği dönem içinde, başarısız diyebilirsiniz, ben oynatmadım diyebilirsiniz... Emre Belözoğlu'nun çalışmalarına bakıyorum. Genç bir futbolcudan farkı yok.

 

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