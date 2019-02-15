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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
15.02.2019 - 23:16, Son Güncelleme:

Şenol Güneş'ten milli takıma yeşil ışık

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Şenol Güneş'ten milli takıma yeşil ışık

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-1 galip ayrıldıkları Yeni Malatyaspor deplasmanın ardından basın toplantısında konuştu.

Adı bir süredir milli takım ile anılan Şenol Güneş milli takım sorularının sorulması üzerine, "Sezon sonunda oturup konuşuruz" diyerek milli görevi istediğini ifade etti. Güneş ayrıca yönetimin milli takımla görüşmek üzere kendisine izin verdiğini de dile getirdi. Ay yıldızlı ekipte teknik direktör Mircea Lucescu ile yollar ayrılmıştı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli takımla ilgili, “Milli takımla konuşulacak bir şey yok. Şu anda Beşiktaş’ın çalışanıyım ama böyle bir durum olduğunda sezon başı anlaşabileceğimi söyledim. Çünkü kulüp de buna izin verebildiği için zaten bir sorun gözükmüyor. Onu da konuşacağız, zannediyorum yakın zamanda federasyondan böyle resmi bir şey gelirse sezon sonunda anlaşmak üzere değerlendireceğimiz bir durumdur. Şu anda böyle bir anlaşma yok olduğu zaman açıklarız, bu tip görüşmeler oldu olabilir, bekliyoruz” dedi. 

 

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