Şenol Güneş'ten Milli Takım açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kulüp olarak önceliklerinin santrfor ve stoper transferi olduğunu söyledi.



Marbella Futbol Merkezi'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında kampı ve yeni sezonu değerlendiren Güneş, milli takımla ilgili konulara da açıklık getirdi.

"Benim için acil olan santrfor ve stoper." diyen Güneş, "Forvet alma mecburiyetimiz var. Eldeki oyuncuları kenara atmak için söylemiyorum. Şu anda ihtiyaç duyduğumuz santrfor ve stoper. Bu iki mevkiye transfer yapılmasından sonra başka mevkiler için konuşabilirim. İki mevkimiz daha öncelikli." dedi.

Pivot santrfor alınabileceğini kaydeden tecrübeli teknik adam, "Vincent Aboubakar'ın Cenk'ten farklılığı daha hareketli olmasıydı. Demba Ba olsaydı bu sıkıntıyı halledebilirdik. O zaman Babel gibi santrfor açık özelliklerine sahip bir oyuncu alabilirdim. Demba Ba'nın sakatlığı var, olmasaydı bize gelmeyi düşünüyordu. Biz de almayı düşünüyorduk. Aboubakar'ı alır mısın, alırım. Her şey ekonomiye ve oyuncunun durumuna bağlı." ifadelerini kullandı.

Kadroda bulunan Cenk Tosun'un iyi bir oyuncu olduğunu belirten Güneş, "Ama tek başına taşıyamaz. Kötü gidince ne olacak?" diye konuştu.

- "Geçmiş geçmişte kaldı"

Güneş, yeni sezonda yine iyi futbol oynamaya çalışacaklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Sadelik ve zarafet önceliğimiz olacak. Ligde rakibi de incitmeden maçı kazanan takım olmak istiyoruz. Kurallara bağlı başarılar elde etmeyi hedefliyoruz. Geçmiş başarılara takılıp kalamayız. Takılıp kalırsak gelecekteki başarıları yakalama şansımız olmaz, Bu hiçbir garanti vermez, hatta başarısızlık getirebilir. Geçmiş geçmişte kaldı. Çalışanın şansı daha fazla olur. Sadece saha sonuçlarıyla değil, sosyal davranışları da ortaya koymak durumundayız. Bütün takımların takdir göstereceği futbol kulübü olmak istiyoruz."

- Milli takım konusu

Fatih Terim'in ayrılmasının ardından kendisi üzerinden yapılan tartışmalara bir kez daha değinen Güneş, "Milli takım için benim adım geçiyor. Kim düşünüyorsa teşekkür ediyorum. İstenmek yaptıklarınızın doğruluğudur ama ben şu anda Beşiktaş'ta yeni sözleşme yaptım." şeklinde konuştu.

Milli takımda önceliğin çalışanları yıpratmamak olması gerektiğini vurgulayan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli takım futbolda piramidin tepesi, milli takım antrenörü de tepede olarak ülkeyi temsil ediyor. Seçilerek geliyorlar, ortak bir değerdir. Milli takım kimsenin malı değil, hepimizin söz sahibi olduğu yer. Bu ortak değere saygısızlık yapmak doğru değil, onları sonuçlardan yargılamak doğru değil. Çalışan ve çok katkı yapan insanı yıpratırsak, gelecek olanları da yıpratmış oluruz. Hep benim üzerimden spekülasyonlar yapılıyor, başkanla neredeyse kavgaya getirdiler. Böyle şey olabilir mi? O görüntü olmasın diye tartışmadan uzak durmaya çalıştım. Şu anda Beşiktaş'a ait biriyim. Olmasaydı 'Milli takım mı Beşiktaş mı?' tartışması olurdu. Şu anda o tartışmaya girmem doğru değil. Anlaşma yaptım, şimdi görevdeyim ve çalışıyorum."

Bağlı olduğu bir kurumun bulunduğuna dikkati çeken Güneş, "Kurumlar önemli, devlet önemli, millet önemli herkes önemli ve değerli. Camialar önemli, böyle camiaları yıpratmak doğru değil. Benim şahsım üzerinden yıpratmak hiç doğru değil. Ben şu anda Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm, resmi olarak zaten böyle bir şey yapmak doğru değil. Duygu olarak da bulunduğum yerden bir yere gitmem, konuşmam. Burada çalışırken bana teklif gelirse ilk kişi başkandır, başkan karar verir. Bana sorarsanız kulüp takımı ve milli takımı aynı anda çalıştırmayı doğru bulmuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ülke adına kendisiyle ilgili talep olması halinde bile yine kendisinin söz sahibi olmadığının altını çizen deneyimli teknik adam, "Söz sahibi başkandır. Başkan 'seninle çalışmak istemiyorum derse' o zaman başka bir şey düşünürüm. Ben buradayım, burada olmaktan mutluyum. 'Milli takımı beğenmedi' ifadesi de yanlıştır, Beşiktaş'tan gideceğim görüntüsü de doğru değil. Zaman zaman maç sayıları üzerinden zaman zaman daha uzun süreli konuşuldu. Bu benim vereceğim karar değil." yorumunu yaptı.

Şenol Güneş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3-4 maç için milli takımda görev yapması yönünde ricada bulunması halinde tavrının ne olacağın sorusuna şu yanıtı verdi:

"Varsayımlarla konuşmak doğru değil ama aynı şekilde konuşurum. Ben ve veya bir başka çalışanın kulüple milli takımı götürmesini sağlıklı bulmuyorum. Sayın Cumhurbaşkanıyla aynı şeyi de paylaşırım. Görevde olanın milli takımda çalışmasını da doğru bulmuyorum."

- Milosevic, Franco ve Boyko yolcu

Güneş, eski futbolcuları Jose Sosa'nın gelip gelmeyeceği sorusunu, "Alınması gerekenlerin yerine başka oyuncu alırsanız sıkıntı olur. Hele ekonomik durumlar var, Hem teknik olarak hem ekonomik olarak sıkıntı yaşarsınız." diye yanıtladı.

Arayışta oldukları stoper mevkisindeki oyuncu fazlalığının hatırlatılması üzerine Güneş, şunları söyledi:

"Eldeki oyunculardan Milosevic, Franco ve Boyko'ya söyledim. Kulüp bulurlarsa gidecekler. Mecbur kalırsam tabii ki onları da oynatırım ama yarışta daha iyi olmak istiyorsanız daha iyisi olmalı. Mitrovic'i olabildiğince oynatmaya çalışıyorum. Durumunu değerlendireceğiz. Tosic de hatalar yapıyor ama iki senedir faydalı oldu. Onun şansı devam ediyor. Pepe geldi, hiç oynamadı. Kariyeri, oyunculuk başarısı olarak baktığımızda yanında kim oynar diye bakıyoruz. Şu anda Mitrovic gözüküyor, ondan sonra bakacağız."

Pepe'nin durumunu değerlendiren Şenol Güneş, "Pepe ve Orkan Çınar geç gelmelerine rağmen çalışma tempoları iyi. Biri genç, biri tecrübeli. Pepe idmansız geldi, Quaresma biraz daha idmanlı katıldı. Yarınki maçta ikisini kısa süreliğine değerlendirebilirim. Görüntü iyi ama ses nasıl ona bakacağız." ifadelerini kullandı.

Güneş, sezona kısa bir zaman kalmasına rağmen bazı yerlerde eksikleri olduğunu hatırlatarak, "Önümüzde Süper Kupa maçı var. Sonra lig başlayacak. Şampiyonlar Ligi'ne daha hazır olarak girmek istiyoruz. Bütün oyuncularımızın iyi olması sevindirici." dedi.

- Hazırlık maçlarındaki sonuçlar

Hazırlık maçlarında henüz galibiyet alamayan Beşiktaş'ın performansını değerlendiren Güneş, şunları kaydetti:

"Müsabaka kazanmaktan çok fizik direnci oluşturmaya çalışıyoruz. Kaybetmenin de moralsizliği var ama yavaş yavaş düzeliyor. Şu gücümüzle, oyun tarzımızla hazır değiliz. Keşke hazır olsak ama o da tehlikedir. Şampiyonlar Ligi varsa erken form tutmak da doğru değil. Takım olarak da yaşlıyız. Yaşlı oyuncuların performansı uzun süreli oluyor. Genç oyuncu daha dinamik oluyor, erken başlar ama sonra düşüşe geçer."

Hazırlık maçlarında çok gol yemelerine değinen Güneş, "Amacımız kazanmak veya gol yememek değil. Oyuncuları oynatmaya dönük düşüncelerimiz var. Düşünmediğimiz oyuncuları bile oynattığımız durumlar oldu. Ne kadar eksiğimiz varsa o kadar konuşup düzeltebiliriz." diye konuştu.

Kamp çalışmalarını değerlendiren Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çin'deki teknik sıkıntı şu, sezon hazırlıklarında bir gün kaybımız bile çok önemli. Bir günü bile değerlendirmek durumundayız. İstanbul'a gittiğimizde oyunculara bir gün izin vereceğim. Kayıpları telafi etmek için daha uzun kamp yapmak lazım. Çin kampı 10 gün düşünülüyordu. Kısaltıp döndüğümüzde Avusturya ve başka ülkede maç bulmakta zorluk çektik. En ideal burasıydı. Sürekli kamp yapan oyuncuların zihinsel yorgunluğu da oluyor. Avrupa'da bazı takımların avantajı var. Maç günü toplanıyorlar ama biz daha ona geçemedik."

Güneş, kamp programının geç oluşmasıyla ilgili eleştirilere de yanıt vererek, "Kararı ben vermiyorum, yönetim veriyor. Çin seyahati kararını kim verdi? Çin seyahatine gittiğinizde kamp tamamen değişiyor. Avrupa'ya gidecektik, Çin işi kesinleşince bu sefer takım bulmakta zorlandık. 3 saatlik yolculuklar olacaktı. Bir maç Avusturya'da bir maç İsviçre'de olacaktı." şeklinde konuştu.

- Maç kadrolarının 21'e çıkması kararı

Maç kadrolarının 21 oyuncuya çıkmasını değerlendiren Güneş, "Göksel Gümüşdağ ve federasyon yöneticileriyle konuşurken mümkünse 20 artı 3 olsun demiştim. 21 de olumludur. Kadro dışı kalan oyuncular oluyor, ısınmaya beş kişinin gitmesinde yarar var." değerlendirmesinde bulundu.

Rakiplerinin transfer çalışmalarını değerlendiren Güneş, "Birçok kulüp iyi transfer yaptı. Ekonomik olarak sakıncası var mı ona bakarak söylemek lazım. Daha sonra sıkıntıya düşen kulüpler olabilir. En az transfer yapan biziz. Bütçeyi iyi ayarlamak lazım." sözlerini kullandı.

Süper Lig'deki ilk 9 haftalık fikstürü yorumlayan Güneş, şöyle devam etti:

"Takımların hangi performansta olduğu önemli. Sadece Şampiyonlar Ligi esnasında düşük takımlarla oynamanın sıkıntılarını yaşıyoruz. Geçen sezon her ne kadar alışsak bile yine de puan kayıplarımız oldu. Bu sene olmaması için dikkatli olacağız. İyi başlamak önemli. Başakşehir oldukça iyi transferler yaptı, Antalya iyi gözüküyor, Trabzon yaptı yapacak. İyi takımların sayısı artacak gibi gözüküyor."

Barcelona'nın Brezilyalı oyuncusu Neymar için verilmesi gündemde olan 222 milyon avro bonservis bedelini değerlendiren Güneş, "Rakamlar çok yükseldi. Eskiden 70 milyonlar yüksekken bu noktalara geldik. Bizde ise bir milyon yüksekken 3 milyonlara alıştık. Takımlar genç oyuncuları 10-15 milyon avroya alıyor, yatırım yapıyor. Biz 10-15 milyona garanti oyuncu olarak bakıyoruz. Corentin Tolisso 40 milyon avroya Bayern Münih'e gittiyse Oğuzhan niye gitmesin? Cengiz gitti, bir sene oynamasa bile gelişmesini sürdürmeli." diyerek sözlerini tamamladı.