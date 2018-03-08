Şenol Güneş'ten Medel'e övgü dolu sözler
Şenol Güneş, son haftaların parlayan yıldızı Gary Medel’le ilgili olarak övgü dolu sözler sarf etti.
Tecrübeli hoca, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde dün yapılan idmanda oyuncularıyla yaptığı toplantıda, “Medel, ilk geldiği dönemde oyun olarak eksikleri vardı. Kilo olarak da fazlası vardı, kafası da rahat değildi. Ben de kendisiyle konuşup onu yönlendirdim. O da çok çalıştı, beklemeyi problem yapmadı ve takımda kendisine yer açtı. Bu durum hepinize örnek olsun. Forma, kimseye verilmiyor, en çok isteyen alıp giyiyor!” diyerek yedek beklediği için rahatsız olan futbolculara mesaj verdi. (Fanatik)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle