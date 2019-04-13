Şenol Güneş'ten maç sonu tepki...

Maç sonu röportajıyla ilgili olarak sitemde bulunan Şenol Güneş, "Bizden değil yayıncı kuruluştan kaynaklı bir gecikme oldu. Hem çağrılmadım hem de şikayet ediliyorum. Ben de geç kalıyorum, geç gelmek zorunda kalıyorum, burada bir organizasyon bozukluğu var." sözleriyle tepki gösterdi.

Galibiyeti yorumlayan deneyimli hoca, "Kazanmak güzel bir şey, mutluyuz. Yorulduk, tüm oyuncular ellerinden gelen gayreti gösterdi. Hepsine teşekkür ediyorum. Taraftarın büyük bir desteği vardı, yediğimiz gole rağmen coşkuyla desteklediler, onlara da teşekkür ediyorum. Oyun başında bireysel ve kopuk kopuk baskılarımız vardı, rakibin çıkmasına sebep olduk. Zaten top tekniği yüksek oyunculardan oluşan bir takımdı. Savunmada az gol yiyen bir takım oldukları kadar önde de yetenekli ayakları vardı. Bunlara önlem almamız gerekiyordu. İlk yarıda ilk 15 dakika dışında rakip bizden iyiydi. İkinci yarıda toparlandık ve daha fazla pozisyon bulduk, hak ettiğimiz bir galibiyet elde ettik. Fiziksel ve teknik taktik olarak olumlu işlerimiz vardı ama özellikle ilk yarıda 15-45. dakikalar arası sıkıntılarımız vardı. Rakip 10 kişiyken golü yedik. Emre dışarıdaydı, uzun topta duruş hatası sonrası 5'e 3'ken gol yedik. Golcü bir takımız ama çok da gol yiyoruz. Golcülüğümüzün karşılığını bulması için daha az yememiz, rakibe az pozisyon vermemiz lazım. Karius'un özellikle ilk yarıdaki kurtarışları çok önemliydi. İkinci yarıda da çok iyiydi, dikkatliydi. Uzun boylu olmamızı özellikle duran toplarda iyi değerlendirdik, önemli bir silahtı bizim için. Daha fazla pozisyonda uzun boyumuzu kullanabilirdik. Karius'tan başlayarak son giren oyuncuya kadar hepsine çok teşekkür ediyorum. Bugün gördük ki yaşla ilgili de bir problem yok, özellikle Atiba'yı bir kenara koyuyorum. Sahanın en iyilerinden biriydi." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş'in basın toplantısı

Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kazanmaları gereken bir maçı kazanmak istediklerini gösterdiklerini ifade ederek, “Yorulduk ama hak ettiğimiz bir sonuçla ayrıldık. Öncelikle bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftara teşekkür edip saygılarımı sunuyorum. Gol yememize rağmen oyundan kopartmadılar. Aksine direncimizi yerine getirdiler. Oyuna iyi başlamıştık. Zaman zaman öndeki baskılarda bireysel kopukluk vardı ama rakip oyuna ortak oldu. Defans takımı görünmesine rağmen ofanstaki becerileri etkili oyuncuları sayesinde daha etkili oldular. Bu durumda alternatiflerine bakarsak fazlasıyla var. Stoperde iki eksikleri vardı olumsuz bir durumdu. Usta oyunculara karşı kazanmak güzel. Rakibin kısa boylu olmasını duran topta 1 tane değerlendirebildik. İlk yarıda hem ribaund alamadık, hem defansta rakibe uzak oynadık. İlk yarıya göre ikinci yarı oyun disiplininden kopmadan daha doğru yaparak ortaya çıkınca kazanılan bir maç oldu. 10 kişi kalan takıma karşı 70 metreden gol yedik. Hazır değildik. Konsantrasyon yüksek olmadığı zaman her takımın başına gelir” dedi.

“Öndeki oyuncuların bekleri kovalaması gerekiyordu”

Medel’in sakatlanması hakkında konuşan Güneş, “Medel zaman zaman iyiydi. Caner, Adem kenarda oynaması daha riskliydi. Medel’in daha kontrolü vardı. Değişiklik yaptıktan hemen sonra gol yedik. Yediğimiz golün pozisyonla ilgisi yok. Duran topun uzun kullanılması bizim hatamızdan kaynaklandı. Ortada düşündüğümüz baskıyı yapamamıştık. Medel’i o yüzden ortaya aldım. Gol gelip baskı gelince bunu bozmakta istemedim. İkinci yarı iyi gidince bunu bozmadık. Öndeki oyuncuların bekleri kovalaması gerekiyordu. İkinci yarıda buna izin vermedik. Hataları azaltınca iş düzeldi. Medel’in sakatlığı sonrası Kagawa’yı aldık. Dorukhan’la Atiba’yı ortaya çektik. Ben bir şey söylediğimde siz bana inanmayın arkasından çok şey söylerim. Bugün bir risk alıyorsunuz ama oyun başında almadık. Adem bugün çok koştu ama oyunu iyi okumanız lazım. Adem, Burak önde top tutmadı kaptırdıkları pozisyon bize geldi. O zaman Adem’in orada olmasının bir önemi kalmadı ama Adem iyi bir oyuncu. Savunma yönü iyi olmayan bir oyuncu. Bu riski niye aldık. Kazanmamız gerekiyordu. Bugün kazandık ben haklıyım” diye belirtti.

“Kazanabileceğimiz maçları kaybettik”

"Kaybettiklerimizi geri getiremeyiz" diye konuşan tecrübeli teknik adam, “Kazanabileceğimiz maçları kaybettik. 6 puan kaybı var. Bundan sonra kazanacağımız maçlara bakmamız lazım. Haftaya Sivas maçının bir garantisi yok. Futbol acımasız. 2 gün takıma izin verdik. Tekrar toparlanmamız, hazırlanmamız gerekiyor. Başakşehir’e saygı duymak lazım. Oyun olarak zaman zaman övülen, tartışılan olabilir. Daha önde hataları daha az yaptığı için puan olarak bizden çok önde. Yarış devam edecek. Biz her maça kazanmak için çıkacağız. Yarında büyük bir maç var ligi etkileyecek bir maç. Orada çıkacak bir sonuç her şeyi etkileyebilir” ifadelerini kullandı.

“Seri yapmamız gerekiyordu”

Galibiyet serisi yapmaları gerektiğini dile getiren Güneş, “O seriyi yapamayınca moral kaybı oluyordu. Bu kazançla ilk defa seri olabilecek maçlar yakalıyoruz. İlk yarıda Göztepe ve Konya’ya 5 puan kaybetmiştik onları yendik. O maçlara göre bu maç daha farklı oldu. İkinci yarıda puan kaybının dışında oyun arzusu çok önemliydi. Duran toplarla ilgili zaten bizim özel olarak başarımızın bir tanesi o olmalı. Kapalı olan takımlara karşı duran top çok önemliydi. Zaman zaman vurduk ama mert çok önemliydi. Arka direğe atılan toplara özellikle çalıştık. İlk defa birkaç maçtır aynı 11’e yakın çıkarıyoruz. Ama değişiklikler bu organizasyonları etkiliyor” dedi.

“Atiba başarısı alkışlanacak bir oyuncu”

Atiba’nın başarısından dolayı alkışlanabileceğini belirten Şenol Güneş, “Bugün sahanın en iyilerinden bir tanesi. Olumlu işler yaptı. Yaş futbolda kötü oynamanın sebebi olmadığını gösterdi. İstenildiği zaman oynanılabiliyor. Orta sahada Emre, Mossoro ve İrfan aslında defansif görünmeyen ama defansif oyun oynayabilen oyuncular. Bunlara Visca ile Caiçara’yı koyarsanız etkili bir takım. Ezbere oyun oynamıyorlar. Visca bekledi bizimkilerde durdu gol yedik. Orta sahada zaman zaman eksik kaldık” şeklinde konuştu.

“Karius’un elektriği hala oturmadı”

Karius’u sıçramadığını anlatan Güneş, “Takımla elektriği tam oturmadı. Hala da oturmadığını düşünüyorum. Bu bir olumsuzluk değil karakter meselesidir. Mesela Lens ilk geldiği sene çalışırken bile duygusu yoktu. Şimdi çok çalışıyor eksik kalıyor. Oyuncu ile ilgili olumsuzluğu kamuoyuna paylaşarak gitmem. Takım içindeki uyumu birlikteliği sıcaklığı kayboldu. Çok sahiplenen oyuncu kopabilir. Oyunculuk kadar ilişkilerinde öne çıkması gerekiyor güven duygusu ile birlikte. Öğünden beri daha iyi gidiyor” diye belirtti.

“Burak bu yetenekleriyle dünya çapında bir oyuncu”

Oyuncuların eleştirilmesi hakkında da konuşan Güneş, “Kötü oynanan maçlarda oyuncular ile ilgili ne mesajlar geldiğini biliyorum. Bunlar olacak. Biz yanlış bir yerden giriyoruz. Bu Arda içinde Gökhan içinde Caner içinde Mehmet Topal içinde geçerli. Biz onların iyi olmasını sağlamak yerine aşağıya çekiyoruz. Dünya çapındaki bir oyuncuyu kaybettik. Suarez’i, bir başkasını seyrediyorsanız bu bizim kaybımız. Buralarda taviz vermeden eleştiri yapabilirsek bunları yukarı çıkarırız. Burak bu yetenekleriyle dünya çapında bir oyuncu. Başarıları var başarısızlıkları var ona bağlı eleştiriler var. Bugün Burak yaptığı konuşmasında çok güzel konuştu. Can Bartu’yu idol alması çok güzel bir şey. Can Bartu abiyede yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Böyle olabilmek kolay değil. Keşke Burak’ta diğerleri de öyle olsa. Saha içerisinde bu kadar enerji sonucunda hatalar yapılabiliyor. Kayıp futbolcuları biz kaybediyoruz” dedi.

“Takım olarak kazandık”

Oyuncular ve takım olma hakkında konuşan Güneş, “Başarılı olan istikrarlı oyuncular tutulur, diğerleri değiştirilir. Bugün Başakşehir’in forvetinde Demba Ba, Adebayor ve Bajic var. Bunları çok sık değiştirdiğinizde de sorun olur. Ana iskeleti bozduğunuz zaman her takım tartışılır hale gelir. Ben yenmedim biz yendik Başakşehir’i. Beşiktaş takımı olarak maçı kazandık. İlk yarıda ve geçen senedeki kaybettiğimiz maçlarda kazanabilecek maçlardı. Buradan Şenol hoca başarısız ya da bugün yendik başarılı denilmez. Takım olarak kazandık. Hataların sorumlusu benim” diye ifade etti.

“Oyun planlarının sürdürebilmesi çok önemli”

Oyun planlarının maç içerisinde çok önemli olduğunu anlatan Şenol Güneş, “Ama oyuncularla, insanlarla iş yapıyoruz. Bunları sürdürülmesi çok önemli. İlk yarıda düşünceler doğru ama uygulama kötü. İlk 15 dakikada baskı yaptık, daha çıkamadılar gelemediler ama ondan sonra rakip gelmeye başladı. Orta sahada geç basıyoruz geri gelmiyoruz. Önde top tutmayan, atak yapamayan bir takımdık. Ama ikinci yarı bunlardan arınmış şekilde çıktık. Ama ikinci yarının son bölümünde gene yaptık. Artıların fazla olmasının sebebi baskıları iyi yaptık. Rakip sayısal olarak az gelse de hücumda etkili geliyordu. Biz bunları ikinci yarı gayet iyi yaptık. Konsantrasyon motivasyon kendine güven düşüncesi olduğu zaman tepkilerinizde sonuç ne olursa olsun kazanma şansınız daha fazla olur. Rize’de de hatalarımız var ama kazanmak isteyen bir takımız. Oyuncuların duygulara futbol oynamaya daha dönük. İlk yarıdaki oyunu kabul etmem mümkün değil” dedi.