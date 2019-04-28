Şenol Güneş'ten maç sonu şampiyonluk yorumu
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Ankaragücü'nü mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.
Oyuncularının üzerinde gerginlik olduğunu belirten Güneş, "Rakibin gücünü biliyorduk, devre arasından sonra çok iyi bir takım oluşturdular. Dirençli, koşan bir takım. İlk yarıda bunu iyi yaptılar ve başarılı oldular. Biz de tam tersine top kayıpları yaptık. Ayağımızdaki topları rakibe verdik. Bu sebeple baskılarımız geç oldu. Buna rağmen gol geldi. Burak'ın bireysel becerisiyle attığı gol de bize rahatlığı getirmedi. Oyuncularımızın becerisi düşük kaldı. İkinci yarıda goller bulduk, oyunun hakimiydik. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık ama ilk yarıda yanlışlarımız fazlaydı. Bu oyuncuların yapabileceği bir şey değildi. Gerginlik vardı. Baskılı oynamamız gerekiyordu ama rakip geldi. Kalecimiz Karius da bir hayli iyiydi. Mirin de Vida da Gökhan da iyiydi. Takımımın kazanma isteği hoşuma gitti." dedi.
Güneş, muhabirin şampiyonluk sorusuna, "Biz uzun vadeli düşünmüyoruz. Önümüzdeki maça bakacağız. Galibiyetin verdiği bir moral var ama kendi oyunumuzu sahaya tam yansıtmalıyız. Çarşamba günüyle birlikte Galatasaray maçına hazırlanacağız. Şu an yapmamız gereken tek şey maç kazanmak." sözleriyle yanıt verdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle