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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.04.2019 - 21:36, Son Güncelleme:

Şenol Güneş'ten maç sonu şampiyonluk yorumu

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Şenol Güneş'ten maç sonu şampiyonluk yorumu

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Ankaragücü'nü mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.

Oyuncularının üzerinde gerginlik olduğunu belirten Güneş, "Rakibin gücünü biliyorduk, devre arasından sonra çok iyi bir takım oluşturdular. Dirençli, koşan bir takım. İlk yarıda bunu iyi yaptılar ve başarılı oldular. Biz de tam tersine top kayıpları yaptık. Ayağımızdaki topları rakibe verdik. Bu sebeple baskılarımız geç oldu. Buna rağmen gol geldi. Burak'ın bireysel becerisiyle attığı gol de bize rahatlığı getirmedi. Oyuncularımızın becerisi düşük kaldı. İkinci yarıda goller bulduk, oyunun hakimiydik. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık ama ilk yarıda yanlışlarımız fazlaydı. Bu oyuncuların yapabileceği bir şey değildi. Gerginlik vardı. Baskılı oynamamız gerekiyordu ama rakip geldi. Kalecimiz Karius da bir hayli iyiydi. Mirin de Vida da Gökhan da iyiydi. Takımımın kazanma isteği hoşuma gitti." dedi.

Güneş, muhabirin şampiyonluk sorusuna, "Biz uzun vadeli düşünmüyoruz. Önümüzdeki maça bakacağız. Galibiyetin verdiği bir moral var ama kendi oyunumuzu sahaya tam yansıtmalıyız. Çarşamba günüyle birlikte Galatasaray maçına hazırlanacağız. Şu an yapmamız gereken tek şey maç kazanmak." sözleriyle yanıt verdi. 

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