Şenol Güneş'ten maç sonu açıklaması

Güneş "Rakip takımın hücumu yoktu. Oyun tamamen bizim kontrolümüzdeydi. Mutlaka kazanmalıydık. 1-0 ve 2-1 öne geçtik. Rakibin 2 şutu ve 2 golü var. İkinci yarı atağı yok. İkinci yarı daha fazla atak yaptık. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Rakibin şansı da yardım etti. 2. gol yenecek bir gol değil. Bize yakışmadı. Uzaktan yediğimiz gol bizim gibi üst seviyede oyuncuları olan takıma yakışmadı" dedi.

Yeni transferlere değinen Güneş "Oyuncularda sorun yok. Daha performans olarak istenilen seviyede değiller. Niyet ve gayret olarak takıma adapte olmaya çalışıyorlar. Bu bir hizmet yarışı. Kime şans gelirse gerekeni yapacak. Ancak tam istediğimiz seviyede değiller" diye konuştu.