Şenol Güneş'ten Ljajic'e: Bu takımın beyni artık sensin
Ankaragücü karşısında alınan 4-1’lik galibiyet Beşiktaş’ta keyifleri yerine getirdi.
Teknik direktör Şenol Güneş soyunma odasında tüm futbolcularına teşekkür ederken Adem Ljajic’i özel olarak tebrik etti.
Tecrübeli teknik adam Sırbistanlı oyuncuya “Takımı yönlendirmen harikaydı. Artık bu takımın beyni sensin. Her maç böyle performans bekliyorum” dedi.
Takım kaptanı Necip Uysal da maç sonrası ufak bir konuşma yaptı. Tecrübeli oyuncu, dün maça 11’de başlayan ve kusursuza yakın performans sergileyen Güven ve Dorukhan’a jest yaparak “Güven ve Dorukhan kardeşlerimiz bugün müthiş bir performans sergilediler. Kocaman bir alkışı hak ettiler” diyerek, iki oyuncuyu tüm takıma alkışlattı.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle