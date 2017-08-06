Şenol Güneş'ten kupa açıklaması!

Atiker Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İşte Güneş'in açıklamalar;
'İki takım da kupayı kazanmak istiyordu. Bir sevinen, bir üzülen olacaktı, maalesef biz üzüldük. Arzu ettiğimiz şey, geçen sene kazanamadığımız Süper Kupa'yı bu sene kazanmaktı. Bugünkü maçta kazanmayı gerektiren bir oyunumuz olmadı. Konyaspor'u tebrik ediyorum. Oynadığımız oyun kaybetmeyi hak etmedi. Önemli olan sahadaki oyuna bakmaktır. Daha hızlı, daha tempolu oynamak lazım. Mazeret aramamak gerek. Sonuçta maçı onlar kazandı. Buraya takılı kalmayacağız.'