Şenol Güneş'ten Karius yorumu: Önemli olan burada büyük oynaması

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

Gruplara çıkmak için son maçımızı oynuyoruz. Oldukça fazla maç oynadık buraya gelebilmek için. Şampiyonlar Ligi'nde olmayı beklerken bu kez maç yaparak gruplara çıkmaya çalışacağız. İyi bir takımla oynayacağız. biribirimizi tanıyoruz. Hücum yönü daha zengin olan, kompakt olynamaya çalışan iyi bir takım ile oynayacağız. Dikkatli, sabırlı ve çok koşarak oynamalıyız.

Tolga'nın, Vida'nın ve Lens'in durumu bugün belli olacak. Onların durumlarına bakacağı ona göre karar vreceğiz. Kadro olarak bir oynama eklimiz var ona göre oynamaya çalışacağız. Kontrollü, sabırlı oyun tarzımızı devam ettirerek, ofansif bir oyun oynamak istiyoruz. Biz onların defans arkasını bularak hücum yapmak isteyeceğiz. Kazanarak turu geçmek bizim için daha sevindirici olur.

Üç golü bu maçta yedik. 4 ataktan 3 gol yedik. Oyun içinde dikkatsizliğimiz sadece bireysel olarak değil, takım olarak bize pahalıya mal oldu. Yediğimiz ilk gol tartışıldı ama ofsayt olduğunu düşünüyorum. Yediğimiz 12 dakikada 3 gol, bizim oyun şeklimizle yiyeceğimiz goller değil. Kötü oyun olarak söyleyebileceğim sadece Erzurumspor maçının ilk yarısı. Oyun ve mücadele olarak şikayetçi değilim ama bazı oyuncular hazır değil. Son maçta çok pozisyon vardı atamadık, ikinci yarıda 3 gol attık.

BABEL'İN KAFASI KARIŞIK GİBİYDİ

Babel mesela gayet iyi gözükürken son maçta kafası karışık gibi oynadık. Çok şey yapmak isterken hiçbir şey yapamadı. Bazı oyuncular çok gayretli oynuyor. Hücuma çıkarken, defans arkasına atılan toplarda goller yiyorduk ama bu sezon yediğimiz goller oyun yapımıza göre yiyeceğimiz goller değil. Oyuncuların bir kısmı geç geldi, performans yakalayamadı. Defansta oynattığımız oyuncular Fatih ve Necip olunca çok bireysel eleştiriler yapılacaktı. Pepe ve Vida olunca farklı oluyor. Şimdi Enzo gelecek. Rakibe oyun üstünlüğü vermiyoruz ama pozisyonların gol olması eleştirilir, tartışılır...

KARIUS BURADA BÜYÜK OYNAMALI

Bizim kaleci sorunumuz yoktu. Kalecimi ekonomik sebeplerle gitti. Buradaki transfer bu sebepten gerçekleşti... Karius önemli bir kulüpte oynadı. Önemli olan burada büyük oynaması. Kaleci ve oyuncu almak yerine eldeki oyuncuların düzene girmesi gerekiyor. Bunu yönetimi eleştiri olarak söylemiyorum. Bizim amacımız takımın iyi olması. Kulüp elindeki ekonomik şartlara kadar en iyisini yapmaya çalışıyor. Transferle ilgili söyleyeceğim bir şey yok. Eldeki futbolcuları en iyi hale getirmeye çalışacağız.

Orta sahamızda defansif kullanılacak oyuncular Necip, Medel ve biraz da Tolgay... Oğuzhan önde oynadığı zaman adam markajında sıkıntı yaşayabiliyor. Akhisar maçının ilk yarısında Medel-Oğuzhan-Tolgay üçlüsüyle hiç pozisyon vermeden götürdüler maçı. Aynı üçlü son maçta aynı performansı göstermedi. Tolgay son maçta defansif olarak zayıf kaldı. Üç günde değişen performanslar oluyor. Medel de beklenenin altındaydı. Orta sahadaki oyuncuların kalitesinden şüphem yok ama verim olarak dalgalanmalar var.

Atiba'nın sakatlığının çok büyük olmaması gerekiyordu ama geldikten sonra ağrısı oldu. 1-2 hafta sonra çıkmasını bekliyoruz. Orta sahada Atiba gitsin denirken şimdi Atiba gelsin deniyor... Orkan idmana gelmeyecek, bir görüşme yapacak herhalde, Vagner'i de bilmiyorum...