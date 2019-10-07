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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.10.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

Şenol Güneş'ten Kadıköy ve Suat Serdar açıklaması

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Şenol Güneş'ten Kadıköy ve Suat Serdar açıklaması

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk ve Fransa maçları öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

- Kadroyu 27 kişi açıklamıştık. Maalesef Dorukhan ciddi bir sakatlık yaşadı. Kendisine geçmiş olsun diyorum. Rakiplerimizde de Lloris'in sakatlığı var. Ona da geçmiş olsun diyorum.

- Önceliğimiz Arnavutluk maçı olacak. Kalan 4 maçta en önemli maçımız bu olacaktır. Arnavutluk, Avrupa'nın önemli liglerinde iyi oyuncuları olan bir takım. Kazandığımızda Fransa ile final maçı oynayacağız. Grup birinciliği için gücümüzü test edeceğiz.

- Konya'da, Eskişehir'de, Antalya'da Türkiye'nin neresi olursa olsun Milli Takım'a hep sıcak bakılır. Belki de bir stadı daha fazla kullanmak lazım. Hem Anadolu'yu görmek, hem İstanbul'da olmak istiyoruz.

- Suat Serdar için görüşmeler yapıldı. Hem babasıyla hem kendisiyle. Schalke'nin maçlarını sırf Suat için gittim. O da bekliyordu. Demek ki orayı seçti. Evraklarını bekliyorduk. Almanya Milli Takımı'na alınmayacağı söyleniyordu. Demek ki Türkiye'yi yan tarafa koydu. Tercihlere saygılıyız ama açık açık söylenmeli bunlar. 

- Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda olay oldu, benim için kapandı. Fenerbahçe'nin sahasında her maçına gidiyorum. Çok da sıcak karşılanıyorum. Kadıköy semtinde yaşıyorum, yine bir sıkıntı yok. O maçta yapanın-atanın bir yanlışıydı. Az çektik, çok çektik, artık kapandı gitti. Gündeme getirip saldırıyı yapanlara prim tanımayalım.

- Caner Erkin istikrarsız gidiyordu. Savunma yönünde zaafları var. Abdullah Avcı, Caner'in sorunlarını hallettiği zaman Caner çok faydalı olur. Şu an Milli Takım için düşünmüyoruz ama yarını bilmiyorum, olabilir.

- Burak Yılmaz kalitesi yüksek bir oyuncu. Cenk de idmana çıkan ve takımında oynamayan bir oyuncu. İkisini bir arada oynatır mıyız, oynatmaz mıyız onlara bakacağız. Cenk de Burak da inandığım futbolcular. Her ikisinin de tecrübe ve lider oyuncu özellikleriyle güvendiğim isimler.

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