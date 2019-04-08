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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
08.04.2019 - 23:11, Son Güncelleme:

Şenol Güneş'ten itiraf! "Maçtan önce..."

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Şenol Güneş'ten itiraf! "Maçtan önce..."

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 7 golle kazandıkları Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi.

Maçın ardından konuşan Güneş, "Futbol ilginç bir oyun. 7-2'lik skora bakıp Ç. Rizespor'u kötülemek doğru değil. Bizi de çok iyi göstermez. Zaman zaman oyun üstünlüğünü rakip aldı ama pozisyon bakımından oyun düşündüğümüz gibi gelişti. Bu sonuca bakarak rakibe bir şey demek doğru değil. Oyunu kontrol ettik. Ortada iyi bastık. Gol attık, gol yedik. Zaman zaman rakibe uzak kaldık. Rakip oyun üstünlüğünü aldı ama pozisyon bakımından iyiydik. Ç. Rizespor'u bu skorla değerlendirmemek lazım. İyi işler yaptılar. Bugün hücum yönünü zaman zaman kullandı ama savunma zaaflarını biz kullandık. İyi işler yaptığımız doğru. Maçtan önce böyle bir skor beklemiyorduk. Farklı bir skor olması dikkat çekiyor. Mutluyuz. Bütün oyuncularım elinden geleni yaptı. Yediğimiz ilk golde Vida ofsaytı kesti. Vida kariyeri olan bir oyuncu. Daha iyi olmalarını bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

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