Şenol Güneş'ten itiraf! "Maçtan önce..."
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 7 golle kazandıkları Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi.
Maçın ardından konuşan Güneş, "Futbol ilginç bir oyun. 7-2'lik skora bakıp Ç. Rizespor'u kötülemek doğru değil. Bizi de çok iyi göstermez. Zaman zaman oyun üstünlüğünü rakip aldı ama pozisyon bakımından oyun düşündüğümüz gibi gelişti. Bu sonuca bakarak rakibe bir şey demek doğru değil. Oyunu kontrol ettik. Ortada iyi bastık. Gol attık, gol yedik. Zaman zaman rakibe uzak kaldık. Rakip oyun üstünlüğünü aldı ama pozisyon bakımından iyiydik. Ç. Rizespor'u bu skorla değerlendirmemek lazım. İyi işler yaptılar. Bugün hücum yönünü zaman zaman kullandı ama savunma zaaflarını biz kullandık. İyi işler yaptığımız doğru. Maçtan önce böyle bir skor beklemiyorduk. Farklı bir skor olması dikkat çekiyor. Mutluyuz. Bütün oyuncularım elinden geleni yaptı. Yediğimiz ilk golde Vida ofsaytı kesti. Vida kariyeri olan bir oyuncu. Daha iyi olmalarını bekliyorum.” ifadelerini kullandı.
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