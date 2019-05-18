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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
18.05.2019 - 22:09, Son Güncelleme:

Şenol Güneş'ten itiraf! "Bizde o yoktu..."

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Şenol Güneş'ten itiraf! "Bizde o yoktu..."

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, üçüncülüğün Beşiktaş için bir başarısızlık olduğunu söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, deplasmanda 2-1 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından basın toplantısında konuştu.

Güneş, oyun olarak ve sonuç olarak beklediklerini yapamadıklarını belirterek, "Oyun olarak ve sonuç olarak beklediğimizi iyi yapamayınca sonuç alamadık. Kötü bir ilk yarı geçirdik. Son bölümlerde belki ortak olduk ama ofansif ve defansif olarak istediklerimizi yapamadık. İkinci yarıda ortak olduk ama dikkatsiz bir pozisyon sonrası yediğimiz gol rakibi öne geçirdi. Rakip daha güçlü ve istekliydi. Bizde o yoktu. Oyun olarak ve oyuncu olarak da eksik oynadık. Rakibimiz bizden daha iyiydi ve hak ettiler" dedi.

Beşiktaş'ın şampiyonlar ligi şansının kalmamasının sorulması üzerine Şenol Güneş, "Beklentinin altında kalınca oyun ve sonuçlar coşkuya yansıması var ama azalan bu beklenti, sahada isteksiz olarak görünüyor. Beşiktaş için üçüncülük bir başarısızlık bunu kabul etmek gerekir. Bu maçta futbol adına doğruları yapamadık. Hiç bir mazeret olmaz. Takım olarak ne hücum yaptık ne de savunma yaptık. Sakatlıklar nedeniyle oyuncu değiştirdik. İstediğimiz hamleleri yapamadık. Oyunun tamamında biz daha olumsuzduk ve kaybettik" ifadelerini kullandı.

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