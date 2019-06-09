Şenol Güneş'ten ilk açıklama: Bu takım...
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fransa'yı 2-0 mağlup ettiğimiz mücadelenin ardından açıklamalarda bulunuyor.
Şenol Güneş, ilk değerlendirmesinde "Bu takım hem umut hem mutluluk versin diye burada. Oyuncular, taraftar müthişti. Bu ambiansta futbol oynamak daha kolay. Disiplinli oynadık, tek yürektik. TV başındaki insanlar da dualarıyla destek veriyor." ifadelerini kullandı.
Güneş'in diğer sözleri;
- İnşallah İzlanda'yı yendikten sonra EURO 2020'de neler yapacağımızı hep birlikte konuşuruz.
- Biz hala Fransa'nın gerisindeyiz. Yeni biri geldiği zaman eksiği tamamlar. Biz birlikte yapacağız. Bundan önce emeği geçenlere teşekkür ederim. Biz de yeni bir dönem başlatacağız
- Yabancı sayısının değişmesi ile Türk futbolu değişmez, kulüplerin yapısal değişimi ile değişir. Kendimizi o tarafa atarsak, herkes kendi açısından bir değerlendirme yapar.
Detaylar geliyor...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle