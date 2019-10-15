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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
Haber Giriş: 15.10.2019 - 00:56, Son Güncelleme:

Şenol Güneş'ten Fransız muhabire ibretlik yanıt!

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Şenol Güneş'ten Fransız muhabire ibretlik yanıt!

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Euro 2020 Elemeleri'nde Fransa karşısında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından basın toplantısında medya mensuplarının sorularını yanıtladı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Bizden daha iyi oynadılar. Oyunu taşımaya çalıştık. Bu kadar emeğin karşılığı olarak bu beraberlik ve lider olmamız bizi sevindiriyor" dedi.


EURO 2020 Elemeleri H Grubu 8’inci maçında A Milli Takım, deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı ve liderliğini sürdürdü. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Zeki sakatlandı ve sağ bekte Nazım vardı ama bu maç için Kaan’ı tercih ettik ve çok da iyi oynadı. Genel olarak 1 puan bizim için sevindirici bir olay. Allah’ıma şükürler olsun. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"LİDER OLMAK BİZİ SEVİNDİRDİ"

“Lider geldik, lider döndük güzel ama çok güçlü bir takıma karşı oynadık” diyen Güneş, “Bizden daha iyi oynadılar. Oyunu taşımaya çalıştık. Bu kadar emeğin karşılığı olarak bu beraberlik ve lider olmamız bizi sevindiriyor. İşimiz daha çok var. Tekrar bir final maçı yapacağız. Asıl İzlanda maçı şimdi final olacak. Arkamızda güçlü bir rakip var. En azından berabere kalmamız gerekiyor İzlanda ile. Önümüzdeki 1 ay o maça hazırlanacağız. 2 maçta 4 puan almak ve lider olmak güzel bir şey Fransa’ya karşı” şeklinde konuştu.

"ÇOK İYİ DESTEK VERDİLER"

Arzu ettikleri şeyin bu olduğunu belirten Güneş, taraftarlarla ilgili, "Burada maça gelenler, Avrupa’nın her yerinden gelenler, iyi bir destek verdiler. Olağanüstü takımına destek veren Fransa taraftarını kapatmaya çalıştılar. Bunu da fair-play içinde yaptılar. Buradaki örnek herkese olsun. Biz buyuz. Çok mutluyum, böyle bir maç olduğu için. Fransız taraftarlar da çok iyiydi. Hem Fransa hem de bizim taraftarımıza teşekkür ediyorum. Rakibe biraz ezilerek ama sonunda gülerek ayrıldığımız bir maç oldu" açıklamalarında bulundu.

"ÜLKEMİZLE İLGİLİ İDDİALARA KEŞKE MARUZ KALMASAYDIK"

Fransız gazetecinin siyasi ortamla ilgili sorusuna ise deneyimli çalıştırıcı, "İnsanlık nereye gidiyor. Dünya liderleri ne yapıyor. Bütün araştırmalar, ekonomi vs. bir ülkeyle olmaz. Bu ortak değeri tüm ülkeler yaşatabilmeli. Terörün olduğu bir ortam hepimizi rahatsız eder. Onun mutsuzluğu seni de mutsuz eder. Almanya, İngiltere kim olursa olsun. Dünya küçüldü ve globalleşti. Saldırıların doğru olmadığını söylüyorum. Ülkemizle ilgili iddialara keşke maruz kalmasaydık. İnsanlığın mutlu olması için ne yapabiliriz asıl önemli olan bu. Futbol sayesinde buradayız. Ben 1 ay önce geldim Fransa’ya; Türkler de vardı Kürtler de vardı. Benim 4’üncü maçım Fransa’ya karşı. Fransa’ya olan futbol hayranlığımı her zaman söylüyorum" dedi.

"FUTBOL DEĞİŞKEN BİR OLAY"

Daha 2 maç olduğunu ve Avrupa Şampiyonası’na gitmenin birinci aşama olduğunu kaydeden Güneş, "Bundan sonra ne gibi yenilikler olacak göreceğiz. Futbolla ilgili adımları beraber göreceğiz. İzlanda maçını kazandığımızda her şey bitecek, ona odaklanacağız. Kadronun, değişimlerin, rekabetleri, bunları konuşmaya gerek yok. Eldeki oyuncularımız formda. Futbol değişken bir olay. Kişiler de sonuçlar da her han değişiklik olabilir. Eksikleri, mazeret olarak görmek doğru değil" şeklinde konuştu.
Güneş, beraberliğin sevindirici olduğunu ve avantaj yakaladıklarını söyledi. Bu skorun Fransa’yı geride tuttuğuna dikkat çeken Güneş, oyun olarak da üstün oynayan Fransa’ya karşı bu beraberliğin sevindirici olduğuna vurgu yaptı.

"BU TRUMP’IN İŞİ, MACRON'UN İŞİ DÜNYAYI YÖNETEN ONLAR, BEN TAKIMI ZOR YÖNETİYORUM"

"Biz ülkemizde kalmak istiyoruz, hiçbir ülkeye gitmek istemiyoruz" diyen deneyimli çalıştırıcı, "Burada bir şiddet olsa Fransızlar da üzülür. Asker selamı vermekte kötü bir niyet yok. Askerlerimizi birini öldürsün diye göndermiyoruz. Kendimizi korumak için yapıyoruz. Bu benim işim değil, Trump’ın işi, Macron'un işi, Onlar dünyayı yönetiyorlar, Bu soruyu bana sormayın Ben takımı zor yönetiyorum" diye konuştu.

"İNŞALLAH DAHA İYİ SONUÇLAR ALIR, HEP TEPEDE OLURUZ"

"İnsanların kafasını karıştırıp provoke edersiniz her şey olabilir" diyen Şenol Güneş, "Olumlu düşünmeniz lazım Deschamps gibi. Deschamps’a teşekkür ediyorum. İyi bir karakter. Liderlere böyle şeyler lazım. Aynı şey Trump için de geçerli. Taraftarların böyle olabildiğini görüyorlar. Onlar burada yaşıyor. Fransa’ya saygıları olması lazım. Hangisi Fransız hangisi Türk ben bilmiyorum; benziyoruz da birbirimize. Grup liderliğini bizi seri başı yapabilir ondan istiyoruz, yoksa ikinci, birinci fark etmez. İnşallah daha iyi sonuçlar alır, hep tepede oluruz" dedi.

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