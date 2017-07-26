Şenol Güneş milli takım için ne dedi?

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli takım konusunda kapılarını kapattı. Şenol Güneş'in menajeri Deniz Türker konuyla ilgili Sporx'e açıklamalarda bulundu.

Deniz Türker, Şenol Güneş ile milli takım konusunda konuştuğunu ve başarılı hocanın gündeminde bu konunun yer almadığını söyledi.

Şenol Güneş'in Türkker ile yaptığı görüşmede konuyla ilgili ''Beşiktaş ile yapacak daha çok işim var, onları yapmam lazım. 2 yıl kontrat uzattık. Bu iki yıl boyunca sadece Beşiktaş'a konsantreyim. Ben bir görevdeyken, bir takımdan sorumluyken başka şeyler düşünmek hayat görüşüme aykırı'' ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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Fatih Terim'in görevinden ayrılmasının ardından milli takım için gündeme Şenol Güneş, Mustafa Denizli ve Mircea Lucescu isimleri geldi.

Spor yazarı ve yorumcusu Serdar Ali Çelikler da bu konuyla ilgili bir iddiayı ortaya atarken ''TFF, Beşiktaş ile bir şekilde anlaşır. Şenol Güneş'in A Milli Takım teknik direktörü olmasını bekliyorum'' ifadelerini kullandı.