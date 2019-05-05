Şenol Güneş'ten eleştiri! "Acemice..."
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında derbide Galatasaray'a mağlup olan Beşiktaş Teknik Direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.
Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle:
"Dış sebeplerden kaynaklanan sinirlenmemiz oyunu disiplinsizliklere götürdü ve güvensizlik oluştu. İlk yarıda taçtan yediğimiz gol vardı, aynı hatayı ikinci yarıda da yaptık. Yanlış çalınan fauller, gereksiz düdükler vardı. Bunları bekliyorduk ama taçlarda olduğu gibi yanlış kararlar beklemiyorduk. Yine de yediğimiz goller acemiceydi. Bizim için kayıp olan 3 puan üzüntü verici çünkü çok kolay, dikkatsiz ve anlamsız yediğimiz goller vardı. Kazanmak için sahaya çıkmıştık, haftaya da aynı şekilde oynayacağız. Hakemler belli, rakipler belli, biz belliyiz. Oyuncular görevini yapacak. Hakem hataları ne olursa olsun kızabilirsin, sinirlenebilirsin ama futbolu bırakmak olmaz. Hakem hataları her maçta oluyor, bugün de olmuşsa onlara bakarak kendimize mazeret bulamayız. Haklı olabilirsiniz belki ama bunları söyleyerek kendinizi temize çıkarmış olmazsınız."
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