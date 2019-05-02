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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.05.2019 - 22:25, Son Güncelleme:

Şenol Güneş'ten derbi açıklaması!

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Şenol Güneş'ten derbi açıklaması!

Şenol Güneş, hafta sonunda oynanacak Galatasaray derbisiyle ilgili, "Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Büyük bir camia, takım ile oynayacağız. Güzel, dostane bir maç olsun. Keyif alalım" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, beINSports'un 'Yılın Süperleri' ödül töreni öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Gecede ödül alan isimleri tebrik eden Şenol Güneş, "Öncelikle beINSports'u kutluyorum. Futbola verdiği maddi ve manevi desteği biliyoruz. Oldukça pahalı olan, hem ilgisiyle katkı yapan bir kurum. Bu işi yapan kişiler ve kurumlar olarak da bizlerin de daha dikkatli olup, bu pastanın büyümesi için çalışmamız gerekiyor. Bu geceyle ilgi de ödül verenleri de alanları da kutluyorum. Asıl önemli olan bu işi yapanların fair-play içerisinde en güzel şekilde sunumunu yapması. Güzel bir gece olacağını düşünüyorum. Ödül alanlara, alacak olanlara tebriklerimi sunuyorum. beINSports'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"GÜZEL, DOSTANE BİR MAÇ OLSUN" 
Hafta sonunda oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisiyle ilgili de konuşan tecrübeli teknik adam, "Lig bir maraton. 30'uncu haftayı tamamladık. 4 hafta, 4 önemli maç var. Neyin ne olacağını hiç bilemeyiz. Zaten futbolun bilinmezliği de burada. Son maçlara geldiğimizde şu an Başakşehir önde. Arkasında Galatasaray, sonra biz geliyoruz. Sıralamaya baktığınız zaman önde olan takım daha avantajlı. Biz kovalayan durumundayız. Bu hafta da güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Daha önce de söyledim. Büyük bir camia, büyük bir takımla oynayacağız. Biz de büyük bir camia ve takımız. Her iki kulübün oyuncularının da en güzeli sunmasını bekliyorum. Güzel, dostane bir maç olsun, keyif alalım" ifadelerini kullandı.

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